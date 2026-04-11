"Sabe que lo va a meter preso": Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre importante político del mundo

El pasado 25 de octubre de 2026, en la segunda vuelta presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones y fue reelegido en Brasil.

El hombre de 81 años obtuvo el 51.79 % de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro, su contendor, se quedó con el 48.21 %.

Tras ese desenlace, Flávio Bolsonaro no acató la orden de entregar su pasaporte por unas investigaciones relacionadas con los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos, sino que partió hacia Estados Unidos.

En consecuencia, en medio de esa situación, Mhoni Vidente analizó el panorama. ¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Mhoni Vidente sobre Flávio Bolsonaro tras las elecciones en Brasil

De acuerdo con Mhoni Vidente, Flávio Bolsonaro tenía claro que el Gobierno de Luz Inácio Lula da Silva iba a enviarlo a prisión y, por lo tanto, huyó hacia Estados Unidos.

"Flávio sale completamente del país porque sabe que lo van a meter preso, pero va a ser el nuevo María Corina Machado", aseguró la astróloga.

"Bolsonaro será el líder que llevará a Brasil a salir adelante, mientras que Elon Musk ya le declaró la guerra a Lula", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué pasaría en el nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con Mhoni Vidente?

Según las cartas de Mhoni Vidente, Luiz Inácio Lula da Silva estaría inmerso en un escenario polémico y tendría que afrontar una crisis económica llamativa en Brasil.

Asimismo, de acuerdo con la astróloga radicada en México, no contaría con el respaldo de la Estados Unidos gobernada por Donald Trump.

"Lo que va a hacer Estados Unidos es buscar la manera de acorralar completamente a Lula para que renuncie y Brasil tenga unas nuevas elecciones en 2027", expresó en uno de sus videos más recientes.