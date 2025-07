“Entro y veo esa macabra escena”: lo que reveló padre que halló a su familia muerta en hotel de San Andrés

Un profundo dolor invade la familia Canro, que viajó de Bogotá a San Andrés el pasado 9 de julio, en plan vacacional particular, sin saber que la muerte llegaría para tres de sus integrantes, en el interior de la habitación del hotel en el que se hospedaron.

Las víctimas son una pareja junto a su pequeño hijo de cuatro años, a quienes identificaron como Nelson, de 45 años, Viviana, su esposa, de 42, y el niño.

Orlando Canro, padre de la mujer fallecida fue la persona en hallar los cuerpos en la habitación:

Fui el primero que entré en la escena. A mí me habían prestado las llaves porque ellos no me abrían la puerta.