¿Quiénes son los fallecidos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo?

Colombia está de luto por el trágico accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En horas de la mañana del lunes 23 de marzo, una aeronave C130 Hércules matrícula FAC 1016 que cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá se accidentó en zona rural del municipio.

Avión transportaba a 128 personas

Los videos conocidos por redes sociales mostraron el momento en el que el avión despegó, pero no consiguió la altura suficiente y se estrelló. Los vecinos colaboraron en las labores de rescate.

A Bogotá han llegado los soldados heridos, mientras se avanzan con las investigaciones. A bordo del avión, se encontraban 128 personas, incluyendo tripulantes y pasajeros del Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía.

El reporte más reciente apunta que un soldado quedó ileso y 57 fueron evacuados: ocho trasladados a Florencia y 49 a Bogotá. En la capital, más de 10 han sido atendidos en el Hospital Militar Central y en el Batallón de Sanidad.

¿Quiénes conformaban la tripulación?

Con respecto a los fallecidos, el balance indica que fueron 66 uniformados: seis tripulantes de la FAC, 58 militares del Ejército y dos la Policía. Cuatro están desaparecidos.

La tripulación estaba conformada por: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, mayor Natalia Rojas Velandia, sargento Julián David González Herrera, suboficial técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y suboficial técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

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Con respecto a los policías, fueron identificados como subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. No se ha revelado el listado de los militares.

Si bien aún no se tienen hipótesis, las autoridades indicaron que no hay indicios de que haya sido un ataque. Las reacciones y mensajes de apoyo a las familias de los fallecidos no se hicieron esperar.

“El dolor y la impotencia por la partida inesperada de nuestros héroes y de nuestra heroína en este trágico accidente aéreo son inmensos. Pero ese dolor se transforma en determinación: honrar su memoria y su legado con un compromiso aún mayor por la patria, haciendo lo que amamos: proteger a Colombia”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.