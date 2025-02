Aumento desproporcionado del 900% en el impuesto predial desata protestas en Yopal, Casanare

En Yopal hay protestas por el aumento del impuesto predial. Los propietarios denuncian incrementos desproporcionados que alcanzarían hasta un 900%.

Más de 160.000 habitantes de la ciudad de Yopal se han visto afectados al recibir la notificación para el pago del impuesto predial que incrementó de manera desproporcionada.

Esta situación desató serias protestas por lo que la alcaldía instaló una mesa de diálogo para buscar una solución concertada con la comunidad.

Noticias RCN conoció los casos de varias personas que con factura en mano dejaron en evidencia en insólito aumento de su impuesto predial.

Impuesto predial subió en Yopal hasta 900%

Hatos Achagua, habitante de un barrio humilde de Yopal, pagó en 2024 $134.000 de impuesto predial, pero un año después su factura llegó por $1.340.000:

El año 2024 tenía una valoración de $82.569.000 y para este año un avalúo de $176.000.073. Yo soy fundador de este barrio. Las calles están en malas condiciones, esta casa no tiene puertas, ni enchapes.

Asimismo, Diana López, habitante de la urbanización Villa David indicó: “queremos es que nos cobren lo justo, como es posible que tengamos que por pagar por un lote sin construcción $328.000 por un impuesto”.

Explicó que venían pagando por la misma propiedad entre $8.000 y $10.000.

“Es una protesta, no nos va a afectar solamente al pagar ese dinero, cuando sube el catastro que tiene como con todos los beneficios que los ciudadanos van a obtener”, explicó Ricardo Vanegas, otro de los afectados.

El panorama legal complica la posibilidad de alivios inmediatos para los contribuyentes afectados, y hay quejas sobre el método empleado para realizar la valorización.

De acuerdo con Lenín Bustos, un líder social, “la empresa pidió que se hiciera esto con drones, no hay certificación de drones, no se sabe cómo se hizo, cerca al aeropuerto hay más de 15 barrios y para sobrevolar debe haber un permiso de m fuerza aérea y no existe este permiso”.

Las autoridades hablan de que la responsabilidad es de la administración anterior. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para quienes buscan desesperadamente una manera de cumplir con este nuevo impuesto que consideran injustificado.