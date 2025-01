"No son razones técnicas": Procuraduría sobre aumento de la UPC en 5,36%

Diana Ojeda, procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, se pronunció sobre hallazgos del Ministerio Público, respecto a las razones por las que se hizo un incremento de 5,36% para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este 2025.

"Tengan una UPC baja porque no nos aprobaron la Ley de Financiamiento, el ministro [de salud] más o menos alcanzó a decir lo mismo [...] Esas razones para hablar de una UPC no son técnicas", aseguró Ojeda.

Estas afirmaciones de la funcionaria de la Procuraduría contradicen a lo afirmado múltiples veces por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo quien ha insistido que el porcentaje fue establecido a partir de una cálculo de cifras entregadas por las EPS.

Además, la funcionaria dijo que habría indicios para considerar que en la resolución resolución 2717, con la que se fijó la UPC para 2025, hay presuntamente una falsa motivación.

Las razones de la Procuraduría a decir que razones para aumento de UPC no fueron técnicas

Según Ojeda, la Procuraduría hace este tipo de afirmaciones basándose, entre otras cosas, en afirmaciones hechas por funcionarios de diferentes entidades del gobierno en las que se mencionaron a la ley de financiamiento y la UPC.

Uno de los ejemplos usados por la procuradora delegada fue el de Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), que afirmó:

"Congresistas mandaderos de las EPS, que sabotearon y negaron la Ley de Financiamiento, ahora salen a llorar, porque -la UPC quedó muy baja-. ¿Creyeron que su decisión equivocada de archivar la Ley no tenía consecuencias?"

"Dígame si eso es un fundamento técnico, del que habla un funcionario del Estado que dice que no se aprobó la Ley de Financiamiento, entonces tengan por una UPC baja", cuestionó Ojeda.

Procuraduría habla de detrimento de recursos de la salud en 2023

Además de lo anterior, Ojeda también afirmó que, según revisiones de la Procuraduría, en 2023 hubo un detrimento de los recursos de la salud por unos 1,2 billones de pesos.

"En el 2023 se destinaron 1.2 billones en detrimento de la revisión de la UPC y del pago de presupuestos máximo. Estos 1.2 billones fueron para infraestructura sin planeación, sin nada", aseguró la procuradora delegada.

Por ejemplo, explicó Ojeda, se entregaron equipos de radiología a hospitales en donde no había personal capacitado para operarlos o se entregaron ambulancias que no se pudieron usar porque no había disposición de recursos para pagar la matrícula.

"Entonces eso es pérdida de recursos y así sucesivamente", aseguró la funcionaria del Ministerio Público.