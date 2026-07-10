El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un Consejo de ministros en la Casa de Nariño este 6 de octubre y al finalizar, aseguró que se tomaron decisiones trascendentales para hacerle frente a dos problemáticas que dejó la administración de Gustavo Petro.

Gobierno anuncia plan de choque para evitar un posible apagón en Colombia

Una de ellas tiene que ver con la crisis energética que ha puesto en duda si el país podría enfrentarse a un apagón y la segunda, que evalúa la situación financiera y operativa del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Frente a la crisis energética, el mandatario aseguró el Gobierno ya está "ejecutando un plan de choque para tomar antes del 31 de diciembre las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de apagón".

Incluso, indicó que se adelantarán las labores correspondientes para que haya un “ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible”.

Cabe mencionar que algunos expertos han advertido en distintas oportunidades que el fenómeno de El Niño podría provocar graves consecuencias en el país. Incluso, hace algunas semanas, en diálogo con Noticias RCN, el exministro de Minas y Energía, Tomás González, indicó que Colombia enfrenta una situación crítica en su sistema eléctrico.

González explicó que aproximadamente tres cuartas partes de la energía eléctrica que consume Colombia se genera con agua. "Cuando hay fenómeno del niño no llueve, se bajan muchísimo las lluvias. Entonces es difícil generar energía eléctrica con agua porque no llega suficiente agua a los embalses".

“El problema fundamental es que llegamos a este niño con proyectos retrasados, proyectos que no entran, una demanda creciendo muy altamente y unas plantas térmicas que son las que las que reemplazan la energía que normalmente se genera con agua, que van a tener que estar a plena capacidad, tener todos sus combustibles muy listos y donde no nos puede salir nada mal. Si queremos pasar este nuevo niño sin problemas”, explicó.

También habló sobre el panorama del gas natural y reveló que las reservas han caído casi 60 por ciento en los últimos 15 años, con una reducción de casi 40 por ciento durante el Gobierno anterior.