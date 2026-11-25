Durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, finalmente se llevó a cabo la liberación de los rehenes que habían sido secuestrados en un almacén Éxito en Cartagena.

La mañana del martes 24 de noviembre transcurría como de costumbre en este punto ubicado en La Castellana. Sin embargo, después de las 8:00 a.m., comenzó el caos. Encapuchados armados ingresaron a las instalaciones y tomaron como rehenes a los presentes, tanto clientes como empleados.

Secuestro en un Éxito de Cartagena

A las afueras, se pudo ver a las víctimas en las ventanas mientras eran apuntadas por los delincuentes, quienes tenían armas de fuego largas. Con el paso de las horas, la tensión fue aumentando y los familiares de los secuestrados estaban a la espera del desenlace que iba a tener este hecho insólito.

Si bien algunos rehenes fueron liberados, todavía quedaba una alta cantidad en las instalaciones. La Policía y el Ejército rodearon la zona, pero se mantenía la zozobra por saber cómo iban a rescatar al resto de secuestrados.

Hombre abatido había sido reportado como desaparecido

Al lugar arribó el presidente Abelardo de la Espriella y a la 1:00 a.m. aproximadamente de este miércoles 25 de noviembre, las fuerzas especiales entraron al almacén. Los testigos indican que se escucharon varias detonaciones.

La buena noticia la dio a la 1:53 a.m. el presidente, quien informó que la operación resultó exitosa. Los rehenes pudieron ser rescatados y los responsables fueron capturados.

Durante las labores, uno de los secuestradores fue abatido. La FM conoció que este hombre fue identificado como Javier Humberto Muñetón Zapata, quien inicialmente había sido reportado como desaparecido por parte de su esposa, Indira Lambis.

La cadena radial supo que la última conversación que tuvo Lambis con Muñetón fue para decirle que él iba a salir a comprar unas cosas para el desayuno.