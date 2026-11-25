Lo que comenzó como un procedimiento de acompañamiento ciudadano terminó en un hallazgo de presuntas sustancias estupefacientes en un apartamento de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.

Los hechos ocurrieron hacia las 3:04 de la madrugada, cuando uniformados de la Estación de Policía León XIII recibieron, a través de un dispositivo PDA, un requerimiento relacionado con una posible situación de violencia intrafamiliar en el conjunto residencial Gardenia I.

Al llegar al inmueble, una mujer les contó que había sostenido una discusión con su compañero sentimental y solicitó el acompañamiento de los policías para retirar algunas pertenencias. La residente autorizó voluntariamente el ingreso de los uniformados para realizar la verificación.

Fuerte olor en un costal alertó a policías que atendían una riña en Ciudad Verde, Soacha

Durante el procedimiento, los policías identificaron un costal de color negro del que salía un fuerte olor característico de sustancias estupefacientes. Ante esta situación, y con la autorización de la residente, procedieron a revisar su contenido.

En el interior encontraron tres bolsas tipo ziploc que contenían 289 cápsulas con una sustancia pulverulenta que, por sus características físicas, se asemejaría a la cocaína.

Además, hallaron doce bolsas herméticas con una sustancia vegetal que sería marihuana y cuatro grameras digitales, elementos que presuntamente podrían ser utilizados para pesar y dosificar las sustancias.

¿Qué pasó con las personas que estaban en el apartamento?

Después del hallazgo, los uniformados preguntaron a las tres personas que se encontraban en el lugar sobre la procedencia de los elementos. Según el reporte de las autoridades, ninguna manifestó ser responsable de estos.

Por esta razón, la Policía hizo efectiva la captura de las tres personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los implicados fueron trasladados inicialmente a la Estación de Policía León XIII para adelantar los procedimientos correspondientes y posteriormente llevados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.