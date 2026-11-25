La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se pronunció de manera enérgica tras los recientes ataques terroristas y actos violentos registrados contra la fuerza pública, la infraestructura vial y el sector empresarial en distintos departamentos del país.

A través de su postura institucional, la entidad expresó su respaldo a la fuerza pública y acompañó los esfuerzos del Gobierno Nacional para contener esta escalada de violencia.

De acuerdo con el pronunciamiento de la organización, los hechos violentos se han concentrado en regiones clave como Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Huila, Tolima y Nariño, generando afectaciones que trascienden las zonas donde ocurren los ataques. Asimismo, la entidad manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias frente al impacto humano y social de estos episodios.

Impacto en el abastecimiento, el transporte y las empresas

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la conexión directa entre la inseguridad en las carreteras y la cotidianidad económica de la capital. Según la CCB, estas acciones alteran el abastecimiento de alimentos de Bogotá y su región, encarecen los costos logísticos y de transporte, interrumpen las cadenas de suministro y restringen la movilidad interdepartamental.

Estos factores golpean tanto al tejido empresarial como al bolsillo de los consumidores. Las demoras en los corredores viales y el encarecimiento de los fletes presionan los precios de productos esenciales y dificultan la operación comercial de compañías que dependen de la conectividad terrestre para recibir insumos o distribuir mercancías.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan Esteban Orrego, advirtió sobre el efecto dominó de la crisis regional en la capital del país. "Lo que pasa en las regiones se siente en Bogotá: en el precio de los alimentos, en el transporte y en las empresas que dependen de esas carreteras. Este es un desafío de todos y solo lo superaremos unidos: Gobierno, fuerza pública, empresarios y ciudadanos", señaló el dirigente gremial.

Para respaldar al sector productivo frente a las consecuencias de estos hechos, la CCB informó que trabajará de la mano con Confecámaras y con las Cámaras de Comercio de los departamentos afectados. El objetivo de esta articulación es acompañar y apoyar a los empresarios que enfrentan pérdidas operativas, bloqueos o dificultades derivadas de la situación de orden público en las regiones.

Con este pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Bogotá busca visibilizar el impacto económico de la violencia en la movilidad y el comercio nacional, al tiempo que reitera la necesidad de una respuesta conjunta para proteger la seguridad, las vías y la actividad empresarial.