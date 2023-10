"Aún no estoy por fuera. Estoy seguro que no estoy inhabilitado": Tulio Gómez

Tulio Gómez es el accionista más grande del América de Cali y los caleños le adjudican haber salvado las tiendas La 14, pero ahora tiene bastante embolatada su aspiración a la Gobernación del Valle luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocara porque firmó contratos con la Alcaldía de esa ciudad, para “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol”.

Gómez en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, aseguró que aún no está fuera de la contienda y dice que tiene tres retos grandes: que el equipo femenino gane la Copa Libertadores, ser gobernador de Valle del Cauca y América campeón.

¿Cómo vio la revocatoria de su candidatura hecha por el Consejo Nacional Electoral?

Aún no estoy por fuera. Primero porque estoy seguro de que no estoy inhabilitado porque no soy contratista del Estado. Me tienen inhabilitado por un contrato que firmó el América para un local para ampliar la tienda del estadio, dicho contrato no hace concretó porque el local que nos iban a dar no era que necesitábamos.

Pero la ley lo que establece es que, aunque no se ejecute, la sola gestión de un contrato con una entidad departamental o municipal genera la inhabilidad

Si el contrato se hubiera ejecutado me inhabilitaría para el municipio, pero no para departamento. Porque la ley 2200 de 2022 establece que un contrato de municipios no lo inhabilita para el departamento.

Si a un faro moral de la política y de la ética como Antanas Mockus termina el Consejo de Estado tumbándolo por una caso similar, ¿qué tiene Tulio Gómez diferente?

Eso es increíble, la inhabilidad es para aquellos que se aprovechan de los recursos del Estado para inclinar la balanza a su favor, aquí yo no tengo ninguna ventaja.

En contexto: Consejo Nacional Electoral revocó candidatura de Tulio Gómez a Gobernación del Valle del Cauca

¿En qué momento decidió meterse a la política?

Yo nací en Manizales y llevo 52 años en el Valle, amo el Valle. Ya estoy por encima del bien y del mal, quiero trabajar por El Valle en cuatro años para que salga de ese atraso en el que está.

¿Cómo ve la alianza entre Diana Rojas y Alejandro Eder para la Alcaldía de Cali?

Me encanta porque Diana es una excelente persona está contra la corrupción, Alejandro es un hombre que está preparado. Ellos se han adherido a mi campaña, yo lo estoy apoyando y seguiré apoyándolos y haré campaña con ellos, porque imagínate, Eder y Diana en la Alcaldía y Tulio en la Gobernación, seríamos un equipo de trabajo maravilloso.

¿Cree que la unión de Diana y de Alejandro sea capaz de retar al líder de las encuestas: Roberto Ortiz?

Sí porque la gente quiere un cambio. La gente de Cali y el Valle ha visto cómo la ciudad está deteriorada, cómo el departamento está atrasado, Buenaventura lo tienen olvidado.

¿Y por qué ‘El Chontico’ no?

Porque Eder es un hombre que está preparado, porque tiene unas aspiraciones políticas. No solo la Alcaldía siendo mucho más capacitado.

¿Qué piensa Tulio Gómez del presidente Gustavo Petro?

El país está muy polarizado. Pienso que tenemos que trabajar todos en conjunto, que se sienten todos los que están haciendo oposición con el presidente Petro y en consenso hagamos la reformas porque si una reforma beneficia a unos y perjudica a otros.

La reforma laboral no estoy de acuerdo porque sí beneficia a unos, pero la clase empresarial no va a incentivar para que cree más empleo. Se mejora el empleo para unos, pero muchos otros se quedan por fuera.

¿Cómo está viendo usted el papel de los empresarios hoy en Colombia?

Al empresario hay que defenderlo a muerte. En mi Gobernación defenderé al empresario a muerte porque los empresarios estamos llenos de enemigos: Dian, UGPP. Bomberos, Sayco, Acinpro, que uso de suelos (…) hay que defender al empresario a muerte.

¿Qué opina de Jorge Iván Ospina?

Es un hombre inteligente, su primera Alcaldía 22 megaobras planteó infortunadamente hizo alianzas para ganar la Alcaldía y no estuvo bien acompañado.

¿Cree que Jorge Iván Ospina fue el peor alcalde de Cali en los últimos tiempos?

No, hemos tenido peores.

¿Cómo está el América?

Está muy bien, tenemos con qué ser campeones. Tenemos tres objetivos para este año: el equipo femenino campeón en Copa Libertadores, Tulio gobernador y América campeón.

¿Está haciendo política con el América?

No estoy haciendo política, pero sí me sirve para mis fines políticos, aunque yo no soy político, soy un empresario que quiere gobernar cuatro años. En el hipotético y remoto caso que quede segundo, que tengo derecho a ser diputado, no lo haré. Solo gobernador. No me interesa la política.

Lucas González pasó del cielo al infierno y otra vez lo tienen en el cielo ¿Qué pasa con él?

Lo que pasa es que el América es un equipo muy grande y tiene mucha presión y en el América no se cuentan procesos, podemos tener el mejor técnico del mundo, pierde cinco o seis partidos y pasa del amor al odio. Hay otros equipos que pueden aguantar ese proceso.

¿Lucas le pareció bien desde el principio?

Sí, cuando miramos la hoja de vida de Lucas es un hombre muy preparado, el hombre está preparado en el Barcelona, es de la escuela de Guardiola.

¿Lo sigue apoyando?

Sí, claro.

¿Qué le cambiaría hoy al América?

Ya tenemos la sede propia, vamos ya dentro de poco anunciaremos con un fondo de inversión la construcción del estadio, una megaobra que hará una empresa española – catarí. Vamos a tener nuestro propio estadio, hermoso, de lujo va a ser el mejor estadio del país. Un estadio multieventos