Tengo más posibilidades que Dilian Francisca Toro: Tulio Gómez sobre revocatoria de su candidatura

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca.

En una votación de seis contra dos, los magistrados revocaron la candidatura del también máximo accionista del América de Cali porque firmó contratos con la Alcaldía de esa ciudad en un tiempo menor a los 12 meses antes de su candidatura.

“En los meses de noviembre de 2022 y enero de 2023, el ciudadano Tulio Gómez Giraldo, en su calidad de representante legal de América de Cali, suscribió tres contratos con la Secretaría del Deporte, dependencia que hace parte de la estructura de la Alcaldía de Santiago de Cali”, se informó en la ponencia del CNE. La inscripción de la candidatura se hizo el 27 de julio.

Para hablar sobre lo ocurrido, en entrevista con Johanna Amaya en A lo que Vinimos, el candidato habló sobre cómo recibió la noticia.

¿Cuál va a ser su defensa?

Mañana 27 de septiembre en la mañana tendremos una audiencia en el CNE, interpondremos un recurso de reposición acudiendo a la ley 2200 de 2022 que dice que quedaría inhabilitado si el contrato hubiera sido con la Gobernación, pero como fue con el municipio, además son fue concluido, eso no me inhabilita.

Si esto no prospera acudiremos a una acción de tutela y aprovechando que la semana entrante estará en Colombia una comisión de la CIDH le expresaremos nuestra situación de que se están vulnerando nuestros derechos.

¿Qué explicará en la audiencia del CNE frente al contrato?

Les explicará que yo no soy contratista del Estado, que solamente me quieren revocar mi candidatura a la Gobernación por un contrato de un local del América en el estadio, contrato que no se concretó porque el local que me iban a entregar no era el que necesitábamos. Además, era con los municipios y no con las Gobernaciones.

Echaremos mano de todas las herramientas jurídicas que me permitan defender mi derecho a ser elegido.

¿Usted cree que es una decisión política?

Si claro, hay hechos políticos porque de los candidatos que hay aquí en el Valle Tulio Gómez es el que tiene más posibilidades de ganarle a la doctora Dilian Francisca Toro por el reconocimiento que tengo en empresarios, por la labor social que hemos hechos y por la hincha americana que más de dos millones y medio de americanos en el Valle y que la mayoría van a votar por Tulio Gómez.

¿Sus asesores, sus abogados no le habían advertido sobre esta decisión?

Yo consulté, para la Gobernación no estoy inhabilitado, inclusive, busqué el aval de En Marcha y Juan Fernando Cristo me dijo “voy a averiguar si no está inhabilitado”. Hizo las consultas ante los expertos en Bogotá y faltando dos días para cerrarse las inscripciones me dijo que no estaba inhabilitado, "le damos el aval y vamos por esa Gobernación".