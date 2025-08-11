ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja

Un atentado terrorista frustrado contra un batallón militar en Tunja, capital del departamento de Boyacá, reveló la presencia de grupos armados ilegales en esta región colombiana que históricamente se había mantenido al margen del conflicto armado. Según las autoridades, el ELN sería el presunto responsable de este ataque sin precedentes en la ciudad.

¿Quiénes fueron los autores del atentado frustrado en Tunja?

De acuerdo con informes de Inteligencia Militar, aunque no existe presencia permanente de grupos armados en Boyacá, organizaciones como el ELN, el Frente 28 de las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia operan de manera transitoria, especialmente en la zona limítrofe entre el departamento de Boyacá y Arauca.

"Todos, absolutamente todos, por Boyacá en paz y en contra del terrorismo. Nos sumamos al clamor ciudadano por la defensa de la vida y la convivencia pacífica. Boyacá ha sido y seguirá siendo tierra de paz, sin la menor duda, de dignidad y esperanza", afirmó Gheidy Gallo, presidenta de ProBoyacá.

Durante el procedimiento de desactivación que adelantaron los técnicos antiexplosivos, se activaron al menos cuatro cargas explosivas, conocidas como rampas, que salieron disparadas hacia la instalación militar, ocasionando daños significativos en la estructura.

“Informamos a toda la comunidad que en este momento, en conjunto con el equipo de antiexplosivos y con toda la Fuerza Pública, estamos realizando en este momento explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad, las autoridades estamos frente al caso”, explicaron las autoridades.

Según la información revelada recientemente, por parte de las autoridades, la estructura Adonay Ardila Pinilla, del ELN, estaría detrás del atentado frustrado.

Situación actual en Boyacá

Los informes de inteligencia indican que en zonas rurales del municipio de Cubará, fronterizo con Arauca, se han registrado amenazas a comunidades, hostigamientos y reclutamientos forzados.

Estas acciones evidencian la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y la minería ilegal.

Según las Fuerzas Militares, el departamento de Boyacá ha sido utilizado como ruta de tránsito para la consolidación de rutas del narcotráfico y minería ilegal, permitiendo a estos grupos alcanzar otras regiones del país a través de sus corredores geográficos.

¿Qué está pasando a esta hora en Tunja?

En las próximas horas está prevista la llegada a Tunja de la Cúpula Militar colombiana, encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el comandante del Ejército Nacional.

Los altos mandos liderarán un consejo extraordinario de seguridad para analizar el atentado, identificar a los responsables y anunciar recompensas por información que permita capturar a los implicados en este acto terrorista.