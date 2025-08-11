María Fernanda Cabal y Paloma Valencia respaldan a Gabriel Vallejo tras carta de Miguel Uribe Londoño

Tras la polémica que se desató al interior del Centro Democrático por la encuestadora y los señalamientos de Miguel Uribe Londoño quien, expuso sus reparos de cómo se estaba llevando el mecanismo de selección del candidato presidencial, las precandidatas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se pronunciaron.

"Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas": Cabal

A través de un comunicado, María Fernanda Cabal aseguró que es "inadmisible" poner en entredicho el prestigio del partido.

"Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poder en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden".

Agregó que en el proceso que se adelanta en la colectividad no solo se define una candidatura sino que se ponen a prueba las bases fundamentales del partido.

"Está en juego la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos que creen en la posibilidad de una transformación real para nuestro país".

Cabal expresó su respaldo a la decisiones tomadas por el director Gabriel Vallejo y a su liderazgo.

Lo esencial es definir a nuestro candidato: Paloma Valencia

También, en un comunicado, la precandidata Paloma Valencia expresó su respaldo al director del Centro Democrático .

"Le expreso mi admiración y respaldo. Usted ha sido impecable en el proceso, su paciencia, buen juicio y compromiso con el Centro Democrático y el país han sido ejemplares".

Valencia reafirmó su compromiso con la unión y aseguró que lo esencial en este momento es definir al candidato presidencial de la colectividad.

"Expreso mi plena disposición para colaborar e invito a todos los militantes a unirnos para cumplir nuestros compromisos y avanzar".

Centro Democrático rechazó los señalamientos al proceso para elegir candidato

La dirección nacional del Centro Democrático hizo un llamado a la unidad, rechazó los señalamientos al proceso que adelanta la colectividad y respaldó a su director Gabriel Vallejo.

"Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento por parte de algún precandidato al proceso, el cual ha tenido todas las garantías y han sido ellos quienes se han dado sus propias reglas".

Afirmó que el Centro Democrático se ha caracterizado por llevar procesos con altura ética y solicitó de manera inmediata que se esclarezcan los cuestionamientos hechos a Vallejo.