María Fernanda Cabal y Paloma Valencia respaldan a Gabriel Vallejo tras carta de Miguel Uribe Londoño
Las precandidatas presidenciales expresaron su apoyo al director del Centro Democrático y llaman a los militantes a unirse.
Noticias RCN
01:31 p. m.
Tras la polémica que se desató al interior del Centro Democrático por la encuestadora y los señalamientos de Miguel Uribe Londoño quien, expuso sus reparos de cómo se estaba llevando el mecanismo de selección del candidato presidencial, las precandidatas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se pronunciaron.
"Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas": Cabal
A través de un comunicado, María Fernanda Cabal aseguró que es "inadmisible" poner en entredicho el prestigio del partido.
"Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poder en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden".
Agregó que en el proceso que se adelanta en la colectividad no solo se define una candidatura sino que se ponen a prueba las bases fundamentales del partido.
"Está en juego la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos que creen en la posibilidad de una transformación real para nuestro país".
Cabal expresó su respaldo a la decisiones tomadas por el director Gabriel Vallejo y a su liderazgo.
Lo esencial es definir a nuestro candidato: Paloma Valencia
También, en un comunicado, la precandidata Paloma Valencia expresó su respaldo al director del Centro Democrático .
"Le expreso mi admiración y respaldo. Usted ha sido impecable en el proceso, su paciencia, buen juicio y compromiso con el Centro Democrático y el país han sido ejemplares".
Valencia reafirmó su compromiso con la unión y aseguró que lo esencial en este momento es definir al candidato presidencial de la colectividad.
"Expreso mi plena disposición para colaborar e invito a todos los militantes a unirnos para cumplir nuestros compromisos y avanzar".
Centro Democrático rechazó los señalamientos al proceso para elegir candidato
La dirección nacional del Centro Democrático hizo un llamado a la unidad, rechazó los señalamientos al proceso que adelanta la colectividad y respaldó a su director Gabriel Vallejo.
"Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento por parte de algún precandidato al proceso, el cual ha tenido todas las garantías y han sido ellos quienes se han dado sus propias reglas".
Afirmó que el Centro Democrático se ha caracterizado por llevar procesos con altura ética y solicitó de manera inmediata que se esclarezcan los cuestionamientos hechos a Vallejo.