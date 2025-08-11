Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos

Una volqueta cargada con explosivos fue abandonada en la madrugada de hoy cerca del batallón Simón Bolívar en Tunja, capital del departamento de Boyacá, en un intento de atentado terrorista que mantuvo en vilo a la población durante más de seis horas y dejó cinco personas lesionadas.

Cronología del ataque frustrado en Tunja

Aproximadamente a las 5:00 de la mañana, el vehículo ingresó al barrio Prados de Alcalá, sector oriente de la ciudad. Minutos después, el conductor abandonó la volqueta cargada con tatucos o cargas explosivas frente a un conjunto residencial, según registraron las cámaras del sistema de videovigilancia de la Policía Nacional.

Las autoridades iniciaron de inmediato la evacuación de los residentes del sector mientras un grupo antiexplosivos realizaba la primera detonación controlada.

Siguiendo protocolos de seguridad, los técnicos dirigieron la explosión hacia el batallón para proteger a la comunidad civil. El impacto afectó algunas instalaciones militares y vehículos al interior del batallón, además de causar lesiones a cinco personas entre tres civiles y dos soldados.

“Nuestra Fuerza Pública, de la mano con la información de la comunidad, evitó víctimas mortales en el atentado terrorista que un cartel del narcotráfico intentó ejecutar contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar, en Tunja”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta de X.

Las autoridades trabajaron durante toda la mañana en la desactivación completa de los explosivos. Tras horas de angustia para los habitantes, la carga fue detonada por completo por lo que a esta hora se mantienen operativos de seguridad desplegados por toda la ciudad.

RELACIONADO Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño

Respuesta de las autoridades

El Gobierno Nacional ofreció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país, y hasta 100 millones de pesos por datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables de estas acciones terroristas, según señaló el ministro Pedro Arnulfo.

Desde el sector empresarial de Boyacá también se manifestó el rechazo a los hechos.

"Manifestamos nuestro respaldo absoluto a la Fuerza Pública, a la Gobernación de Boyacá, a nuestro gobernador Carlos Andrés Amaya y a todas las instituciones del Estado colombiano que trabajan por la defensa de la vida, la seguridad y la tranquilidad de los boyacenses y todos los colombianos", afirmó Gheidy Gallo, presidenta de ProBoyacá.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que tres personas con lesiones leves recibieron atención en centros asistenciales de la ciudad. Un equipo de la Defensoría se desplegó en los centros de salud y puestos de mando unificados para acompañar las acciones institucionales.

Se espera que en las próximas horas el director general de la Policía Nacional y el ministro de Defensa lleguen a Tunja para evaluar la situación y coordinar las investigaciones destinadas a identificar a los responsables de este intento de atentado terrorista en la capital boyacense.