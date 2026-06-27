El conmovedor rescate a una madre y su bebé recién nacido bajo los escombros en La Guaira

Los organismos de socorro continúan en una carrera contra el reloj para encontrar sobrevivientes tras los dos terremotos que devastaron Venezuela.

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En medio de la tragedia, la esperanza se resiste a morir: el llanto de un bebé de apenas 18 días de nacido se convirtió en símbolo de vida.

El llanto que guió a los rescatistas

Habían pasado más de 32 horas desde que los sismos redujeron edificios enteros a montañas de concreto. En Playa Grande, La Guaira, un sonido diminuto cambió todo: el llanto de Juan David, atrapado junto a su madre bajo toneladas de escombros. Sin agua, sin luz y aferrados al instinto de sobrevivir, resistieron hasta que los socorristas abrieron paso centímetro a centímetro.

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Primero salió él, pequeño y frágil, pero con vida. En brazos de los rescatistas, su llanto dejó de sonar a angustia y empezó a sentirse como esperanza.

La madre también fue rescatada

Noventa minutos después, los equipos lograron sacar a su madre, Dayana Patiño, quien agradeció entre lágrimas: “Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos”.

Hoy, este bebé recuerda al mundo que incluso bajo los escombros más pesados de una tragedia que cada día duele más, la vida encuentra la manera de abrirse paso.