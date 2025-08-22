Operativo en San Benito dejó 4 detenidos: tenían restos de animales y carne en descomposición

Las autoridades de Bogotá realizaron un contundente operativo en el barrio San Benito, donde fueron halladas 35 toneladas de carne en descomposición y evidencias de vertimientos ilegales.

RELACIONADO Homicida que intentó escapar por un caño fue capturado por la Policía en Bogotá

Hallan carne en descomposición y restos de animales en Bogotá

La acción interinstitucional fue liderada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Personería de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y la Policía Metropolitana, en cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, que exige fortalecer los controles frente a la contaminación de los afluentes.

Durante la inspección, las autoridades descubrieron una casa de tres pisos operando sin condiciones sanitarias.

En su interior se encontraron restos de animales y carne en avanzado estado de descomposición, esparcidos sin refrigeración ni medidas de higiene.

Afuera del inmueble había vertimientos de sangre y desechos, lo que representaba un foco de contaminación y riesgo para la comunidad.

La situación encendió las alarmas, ya que los residuos generados terminan llegando al río Tunjuelito, uno de los principales afluentes que desemboca en el río Bogotá, lo que dificulta su proceso de recuperación ambiental y amenaza la salud de los habitantes por la proliferación de vectores, malos olores y enfermedades.

Tras la verificación sanitaria, la Secretaría de Salud determinó que la carne no contaba con ningún tipo de certificación ni garantía de inocuidad, por lo que no podía descartarse que estuviera destinada al consumo humano.

Por este motivo, cuatro personas fueron capturadas por el delito de corrupción de alimentos.

Adicionalmente, se procedió con el cierre inmediato del establecimiento por nueve días y el decomiso de las 35 toneladas de carne en mal estado.

Operativo en San Benito dejó 4 detenidos

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, calificó el hallazgo como una situación “alarmante” y recalcó el compromiso de la administración con la protección ambiental y la salud pública.

“Encontramos carne en estado de descomposición y prácticas ilegales que ponen en riesgo la salud de la comunidad y contaminan el río Tunjuelito, afectando la recuperación del río Bogotá. No vamos a permitir que estas actividades continúen”, aseguró.