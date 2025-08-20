Video | Mujer que sobrevivió a impactante embestida de un bus Sitp en Suba: “Es un milagro”

En tan solo una semana, una familia fue testigo de lo que llaman un milagro. El accidente de tránsito que dejó en una UCI a Olga Lucía Peña, de 53 años, ocurrió el pasado 13 de agosto en Suba, noroccidente de Bogotá, cuando un bus del Sitp, a toda velocidad, atropelló a una mujer que caminaba por el andén.

La mujer iba caminando hacia su casa cuando recibió el impacto del bus por la espalda, lo que la dejó en cuidados intensivos, con serias lesiones en la columna y la cabeza, pero increíblemente logró recuperarse.

Los médicos advirtieron que no había muchas esperanzas, pero ahora no se explican cómo sus lesiones fueron desapareciendo en cuestión de días.

Olga Lucía y su esposo comparten una historia de amor de más de 30 años, que estuvo a punto de terminar el pasado 13 de agosto tras el grave accidente del que fue víctima por un bus del Sitp en Suba, Toscana.

Así es como Miguel Ángel Vivas, esposo de Olga Lucía, recuerda el momento en el que le informaron del accidente:

Yo no sabía si gritar, se me perdió la memoria en ese momento. Y entre tanta gente, tanto destrozo que había en el piso, yo no encontraba a mi esposa. Solo gritaba buscándola.

La mujer salía de la iglesia e iba para su casa cuando un Sitp a alta velocidad la atropelló a ella y a cuatro personas más. Una semana después de un diagnóstico desalentador: “no tenía cadera, la columna quedó destruida totalmente” se dio un milagro que ni los médicos han podido explicar.

“Ya después ellos me hicieron otro TAC y ya no encontraron nada. Todo estaba restaurado, los huesos, todo. Y por eso me preguntaron a mí que si me dolía acá, que si me dolía allá, que si las piernas, que si la columna. Y yo les dije no, yo estoy bien, a mí no me dolió nada”, contó Olga Lucía.

Yo veo ese video y todavía no lo puedo creer. No puedo creer el milagro que el señor ha hecho en mí.

Su esposo no se cansa de abrazarla junto a sus dos hijos, y una semana después de recordar esa dolorosa escena es difícil contener las lágrimas de felicidad:

“Aún lo lloro porque es un milagro. En este momento no era más de estar al frente de ella, sino que hubiéramos tenido que enterrarla”, dijo.

Mientras que la mujer dejó un mensaje a la empresa de transporte: “A los de Transmilenio que tengan más cuidado para contratar la gente. Si me imagino que hubiera ido con mucho más pasajeros, hubiera sido una tragedia peor”.

Noticias RCN se comunicó con el conductor, quien afirmó que aparentemente sufrió un desmayo y que por eso perdió el control del vehículo.

Los otros cuatro heridos del accidente también se recuperan satisfactoriamente.