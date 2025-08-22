Homicida que intentó escapar por un caño fue capturado por la Policía en Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía de Usaquén, en la zona norte de Bogotá, lograron efectuar la captura de un hombre que habría disparado en contra de un civil y se dio a la fuga.

Agentes que se encontraban patrullando la zona escucharon los disparos y atendieron de manera inmediata el incidente, trasladando al herido de bala al hospital Simón Bolívar, en donde, finalmente, falleció.

Así lo dio a conocer el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante de la estación de Policía de Usaquén: “Se presenta, desafortunadamente, un hecho en el que una persona resulta muerta por arma de fuego. Tan pronto como esta persona es lesionada, se lleva a un centro asistencial, donde minutos después pierde la vida”.

Tras el disparo iniciaron una persecución de la que, incluso, participó uno de los helicópteros de la Policía:

Al llegar al lugar del incidente, testigos de lo ocurrido señalaron a un sujeto que, presuntamente, habría perpetrado el ataque e intentaba darse a la fuga. Entonces, patrulleros de la Policía iniciaron la persecución por zona boscosa.

“El hecho es reportado en la central de radio e, inmediatamente, todas nuestras zonas de atención y las patrullas de la jurisdicción activan un plan candado y, de acuerdo con las versiones de testigos, se determina que está persona intenta huir por zona boscosa”, precisó el coronel Chávez.

Para que lo perdieran de vista, el hombre continuó su camino por una alcantarilla e, incluso, se cambió de ropa, pero el Halcón, uno de los helicópteros de la Policía, logró identificarlo y los oficiales efectuaron su captura.

RELACIONADO Capturan en Bogotá a un hombre que escondía una bicicleta y un arma de fuego en una carreta

El señalado tendrá que responder por dos delitos:

Luego de eso, fue “trasladado a la estación de Policía de Usaquén, en donde se corrobora que, en efecto, está detrás de la agresión contra otra persona. El capturado tiene, aproximadamente, 24 años, es de nacionalidad extranjera y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización”.

Según las autoridades, tendrá que responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, debido a que, en medio del procedimiento, fue incautado un revolver 38 con cartuchos percutidos, del que el agresor habría intentado deshacerse.