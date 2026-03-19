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Autoridades de Cundinamarca apoyan labores en Facatativá tras inundaciones

La capacidad operativa de la gobernación está dispuesta en su totalidad.

Inundaciones en Facatativá.
Inundaciones en Facatativá. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
10:07 p. m.
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Facatativá es uno de los municipios de Cundinamarca más afectados por la ola invernal. Desde el aire, las imágenes son impresionantes y muestran cómo las calles quedaron prácticamente bajo el agua.

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Por causa del desbordamiento del río Botello, hay miles de familias damnificadas. Se estima que al menos 15 barrios están seriamente comprometidos. También se han presentado afectaciones en Pacho, San Francisco, La Vega y Villeta.

Facatativá, el municipio más perjudicado

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, señaló que su administración está acompañando al alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, en lo que respecta a ayudar a las familias que han resultado damnificadas.

Una de las primeras medidas fue que, a través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres, se dispusieron ayudas humanitarias que cuentan con colchonetas, cobijas, almohadas, mercados, kits de aseo y demás elementos básicos.

¿Qué acciones se están adelantando?

Sumado a ello, se puso en marcha la completa capacidad operativa. Con el trabajo articulado de las Empresas Públicas de Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcciones, ha habido labores de succión – presión para limpiar las redes de alcantarillado y reforzar el dragado del río Botello – Puente de los Micos.

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La unidad está presente en el Puesto de Mando Unificado apoyando las decisiones que tome la alcaldía. Asimismo, las secretarías de salud están a disposición de colaborar con la fumigación y controles, esto cuando el nivel del agua baje.

“Seguiremos apoyando las labores de atención de esta emergencia hasta el retorno a la normalidad”, afirmó el gobernador.

William Eduardo Rozo, director de la unidad, informó que durante 2026, en Cundinamarca se han registrado 117 emergencias que han dejado afectaciones en 50 municipios y nueve provincias.

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