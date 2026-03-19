Facatativá bajo el agua: así está la situación en el municipio tras inundaciones

El desbordamiento del río Botello ha dejado más de 3.000 familias damnificadas en Facatativá, Cundinamarca. Está siendo una de las emergencias más graves que enfrenta el departamento en las últimas dos décadas.

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La situación se repite en otros municipios como Pacho, San Francisco, La Vega y Villeta, donde las intensas lluvias han generado 117 emergencias que afectan a 50 territorios.

Cundinamarca en emergencia por las lluvias

En Facatativá, al menos 15 barrios permanecen inundados, con niveles de agua que alcanzan hasta un metro y medio en algunas viviendas. El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, hizo un preocupante balance en diálogo con Noticias RCN.

Las precipitaciones, que se extendieron por más de tres horas y media, incrementaron el caudal del río Negro, generando su desbordamiento en el sector de Puente Pasuncha. Según el censo oficial, aproximadamente 2.800 núcleos familiares han sido afectados directamente por las inundaciones, resultado del colapso total del sistema de alcantarillado.

Los habitantes del barrio Girardot, uno de los más afectados, han colocado sacos de arena como medida de contención mientras el nivel del agua se mantiene prácticamente estable. Un residente de la zona describió la situación como catastróficas y explicó: “No pensamos que nos ocurra esto en ningún momento. Se nos inundó la casa, nos resume el agua por las tazas de los baños, por los sifones, por toda parte”.

¿Qué medidas se han tomado?

Las autoridades departamentales reportan que actualmente 97 funcionarios y 33 frentes de obra trabajan con maquinaria amarilla en los puntos críticos para mitigar el riesgo y restablecer la movilidad. La Corporación Autónoma Regional (CAR) destinó dragas con brazos de entre ocho y nueve metros para limpiar los sedimentos del río.

El alcalde de Facatativá informó que están estableciendo albergues temporales para las familias más afectadas y han desplazado adultos mayores a hogares geriátricos. “Muchas de ellas no tienen dónde pasar esta noche”, señaló el mandatario, quien agregó que están distribuyendo almuerzos, colchonetas y frazadas.

Entre los barrios más comprometidos se encuentran Girardot, Villas de Manjui, La Paz y La Convención, todos ubicados en la parte baja del municipio donde confluyen las aguas provenientes de las quebradas San Rafael y Mantilla. Los embalses de la región se encuentran al 100% de su capacidad, según reportes oficiales.