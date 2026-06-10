Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia

Un caso que ha generado indignación en los habitantes de La Unión, Antioquia, quedó registrado por cámaras de seguridad del municipio.

Un perro adulto, conocido por los vecinos y descrito como un cruce siberiano, permanecía tranquilo cerca de su vivienda cuando fue atropellado por una camioneta blanca.

Lo que más ha causado rechazo es que, tras arrollarlo, el conductor no se detuvo ni descendió del vehículo para auxiliarlo y continuó su recorrido.

¿Cómo fue el atropellamiento del perrito frente a su casa en La Unión?

El animal se encontraba descansando al borde de una acera, en inmediaciones del parque principal de La Unión, cuando el vehículo pasó por el lugar.

Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la camioneta lo atropella y sigue avanzando sin detenerse.

El perro murió como consecuencia del hecho, mientras la persona que conducía el vehículo se retiró del lugar.

¿Qué se sabe del conductor que le pasó una camioneta por encima a un perro??

El secretario de Gobierno de La Unión, Diego Patiño, confirmó que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía.

La propietaria del animal presentó la denuncia correspondiente y, posteriormente, la administración municipal amplió el reporte y entregó elementos que podrían ayudar a identificar al responsable.

En este momento se encuentran en investigación y se están aportando todos los elementos probatorios para que se dé con el responsable de estos hechos.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer la ruta que tomó el vehículo y avanzar en su identificación.

¿Qué sigue en la investigación?

La Fiscalía tendrá a su cargo el avance de la denuncia mientras la administración municipal continúa entregando el material recopilado. Por ahora, las autoridades buscan establecer plenamente quién conducía la camioneta y las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.