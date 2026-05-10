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Iguana fue golpeada y perseguida por trabajador en la Universidad San Martín de Puerto Colombia

Según el más reciente comunicado, la empresa contratista retiró al sujeto de sus labores en la institución.

Foto: IG @andreanimalidad y @usanmartinoficial
Foto: IG @andreanimalidad y @usanmartinoficial

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
07:36 p. m.
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Nuevas grabaciones, difundidas en redes sociales, captaron el instante en el que un trabajador de la Universidad San Martín, en Puerto Colombia, Atlántico, decidió perseguir, golpear y pisotear a una iguana que se encontraba caminando por el presunto campus de la institución.

El hecho ha generado un fuerte llamado por parte de la comunidad animalista, quienes exigieron el seguimiento del caso y priorizar la protección del animal víctima de las agresiones del trabajador.

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Iguana fue golpeada en la Universidad San Martín

Las imágenes, compartidas en internet, dejan ver el instante en el que un hombre persigue, presuntamente dentro de las instalaciones de la universidad, a una iguana que se encontraba en el campus de la misma. Al alcanzarla el sujeto tomó una escoba para presionar su cuerpo hacia el suelo.

Así mismo, el sujeto le pisa la cola al animal para evitar que esta logre escapar. Pese a que el reptil intentó salir corriendo, en varias oportunidades, el trabajador impidió que esta subiera a un árbol al bajarla nuevamente con la escoba.

Ante la indignación por parte de la comunidad estudiantil, la Universidad San Martín emitió un comunicado en donde rechazó tajantemente el maltrato animal e informó la situación del animal y del señalado.

Una vez conocidos los hechos, la institución restringió el ingreso de la persona involucrada, quien se encontraba vinculada con una empresa contratista del servicio de aseo.

Como respuesta, la empresa dio a conocer que se llevó a cabo el retiro inmediato del trabajador del servicio y de la remisión del caso al área jurídica para adelantar el proceso disciplinario correspondiente, incluída la citación a descargos.

Además, la empresa contratista también reportó una jornada de sensibilización con su equipo y programó una capacitación sobre cuidado y respeto por la fauna silvestre.

“Como comunidad educativa, que forma profesionales en medicina veterinaria y zootecnia, asumimos una responsabilidad especial con los derechos y el bienestar de los animales, la protección de la flora y la conservación de la fauna”, aseguró la universidad.

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¿Habrá consecuencias legales para el trabajador?

Según Andrea Padilla, senadora animalista, el hombre ya tiene abierto el debido proceso policivo por presunto maltrato animal bajo la ley Ángel.

Cabe recordar que esta ley contempla penas de prisión de entre 20 a 42 meses y multas de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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