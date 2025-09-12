Policía entrega balance tras puente festivo: bajaron los asesinatos y los lesionados con pólvora

La Policía entregó el balance de seguridad durante el puente festivo del Día de Velitas. El principal resultado es que los asesinatos bajaron un 7%.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, la presencia de más de 22 mil uniformados en las más de cuatro mil zonas de atención impidió que 10 personas murieran. Otro punto importante es que en lo corrido de diciembre, este delito se redujo en un 13%, lo que se traduce en 45 vidas salvadas.

Homicidios bajaron 7%

Las 119.007 llamadas que recibió la Policía se distribuyeron así: 3.355 por uso indebido de pólvora, 16.637 por perturbación de la tranquilidad, 3.844 por violencia intrafamiliar y 95.241 por orientación o intervención.

Además, se impusieron 1.436 comparendos por riñas, 67 por ruidos o sonidos molestos, 2.774 por comportamientos indebidos, 140 por afectaciones a la tranquilidad y 314 por acciones contrarias a la actividad económica.

Con respecto a la pólvora, el Instituto Nacional de Salud reveló que la cantidad de lesionados bajó un 18%, pasando de 405 a 333. 106 de las víctimas fueron menores de edad.

¿Cómo fue la movilidad?

En cuanto a la movilidad, la Superintendencia de Transporte señaló que 1.581.678 pasajeros se movilizaron en transportes vigilados. Tal y como años anteriores, fue una de las fechas con mayor cantidad de viajeros. El día en el que más hubo fue el sábado 6 de diciembre con 479.988.

RELACIONADO Bogotá reporta 18 quemados por pólvora tras la Noche de Velitas

Más de cuatro millones de vehículos particulares recorrieron el territorio, reflejando un aumento del 17%. En las calles se impusieron 5.820 comparendos, un 19% más que en 2024.

Las razones más comunes fueron: no tener licencia, conducción de motos sin acatar las normas, revisiones técnico-mecánicas vencidas, transporte informal y exceso de velocidad.

Otro dato positivo es que bajaron un 72% los accidentes, así como las víctimas fatales (-57%) y lesionados (-68%).