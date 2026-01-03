CANAL RCN
Colombia

Cayó sujeto requerido por Brasil señalado de pertenecer a una organización dedicada al narcotráfico y lavado de activos

De acuerdo con información oficial, el hombre es señalado de integrar el núcleo financiero del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

enero 03 de 2026
02:10 p. m.
La Policía Nacional, en coordinación con Interpol, retuvo con fines de extradición a Efren Ipuz Prada, ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Brasil mediante notificación roja.

Zulma Guzmán habría eliminado información de sus redes y tenía dos pasaportes: detalles nuevos de la huida

Cayó colombiano buscado por Brasil

De acuerdo con información oficial, Ipuz Prada es señalado de integrar el núcleo financiero del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Las autoridades lo identifican como presunto operador encargado de movilizar cuantiosos recursos ilícitos de la estructura.

Las investigaciones indican que el detenido habría utilizado empresas fachada y criptoactivos, específicamente USDT, para ocultar y transferir dinero proveniente de actividades criminales, facilitando así el funcionamiento financiero de la organización en distintos países.

Efren Ipuz Prada enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y concierto para delinquir, delitos por los cuales podría recibir una pena de hasta 33 años de prisión en Brasil, país que formalizó la solicitud de extradición.

¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó que esta captura es resultado de la cooperación policial internacional y reafirmó, a través de su cuenta oficial en X, el compromiso de Colombia en la lucha contra las redes criminales que operan más allá de las fronteras.

Las autoridades señalaron que el procedimiento hace parte de una estrategia sostenida para desarticular estructuras del crimen organizado transnacional y fortalecer el intercambio de información con agencias de seguridad de otros países.

