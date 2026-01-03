Bogotá se alista para una posible ola migratoria tras arresto de Nicolás Maduro: así advirtió Galán

En la madrugada de este sábado 3 de enero, el gobierno de los Estados Unidos confirmó la captura y extracción de Nicolás Maduro. La acción militar, denominada "Operación Resolución Absoluta", puso fin a más de una década de mandato chavista tras un asalto relámpago en la capital venezolana.

Tras los bombardeos en distintos puntos estratégicos de la capital de Venezuela, Caracas, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y posteriormente en una comparecencia, informando que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y "sacados del país" de forma inmediata.

La Casa Blanca incluso difundió una imagen de Maduro bajo custodia a bordo del buque USS Iwo Jima, antes de su traslado final a territorio norteamericano.

Pasadas las 5:00 p.m. de este sábado, un avión militar Boeing 757 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York. Bajo un despliegue de seguridad masivo que involucró a agentes del FBI y la DEA, se vio a un Nicolás Maduro esposado y con el rostro cubierto, siendo trasladado hacia el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn.

Alcalde de Bogotá anuncia medidas por posible ola migratoria

Ante la incertidumbre política en Caracas y el temor a un desbordamiento social en el país vecino, el Distrito ha activado protocolos de emergencia para mitigar el impacto de lo que expertos denominan una "tercera ola migratoria" de proporciones imprevisibles.

Carlos Fernando Galán anunció que se están evaluando "las implicaciones de lo sucedido en Caracas para la ciudad, en materia de manifestaciones y seguridad".

"En distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de lo sucedido, y nuestro deber es garantizar la seguridad de todos. Hacemos un llamado a la calma, la tolerancia y el respeto", dijo el mandatario mediante su cuenta de X.

Por otro lado, Galán hizo frente a una reunión donde se convocó al gabinete distrital ante una posible nueva 'ola migratoria' de ciudadanos venezolanos en la capital del país.

"También convoqué al gabinete distrital para revisar el inventario de la oferta institucional ante una posible nueva ola migratoria y revisamos el plan de la administración para hacer frente a hechos que puedan surgir luego de lo ocurrido en Venezuela", informó.