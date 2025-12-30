CANAL RCN
Colombia

Tras un accidente, autoridades incautaron más de media tonelada de marihuana en Kennedy

El hallazgo se produjo en el sector de Providencia, luego de un choque entre dos automotores.

Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
10:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la incautación de más de media tonelada de marihuana que era transportada de manera clandestina en un vehículo en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.

Incautan media tonelada de droga en Kennedy

Fuerzas Militares frustran atentado, liberan secuestrados y decomisan droga en Cauca y Cundinamarca
RELACIONADO

Fuerzas Militares frustran atentado, liberan secuestrados y decomisan droga en Cauca y Cundinamarca

El hallazgo se produjo en el sector de Providencia, luego de un choque entre dos automotores. De acuerdo con las autoridades, uno de los conductores involucrados abandonó el lugar al percatarse de la presencia policial y emprendió la huida.

Ante esta situación, los uniformados activaron de inmediato un plan candado que permitió interceptar y capturar al sospechoso varias cuadras más adelante.

Durante la inspección del vehículo que fue dejado en el sitio del accidente, los policías encontraron varias bolsas negras que contenían paquetes envueltos en plástico y cinta.

Tras la verificación correspondiente, se determinó que se trataba de una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 560 kilogramos.

El hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto la droga incautada como el vehículo utilizado para su transporte quedaron bajo custodia de la autoridad competente.

Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga
RELACIONADO

Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga

Las autoridades también informaron que el detenido registra antecedentes judiciales por el mismo delito.

En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a más de 33.500 personas por distintos delitos y ha incautado más de 4,5 toneladas de marihuana, como resultado de las acciones operativas y de control desplegadas en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Ejército investiga accidente con artillería que dejó un soldado muerto en Antioquia

Cartagena

Coches eléctricos entran en funcionamiento en Cartagena al reemplazar los de tracción animal

Cauca

Tras persecución y balacera, recuperaron camioneta de alta gama que había sido hurtada en la vía Panamericana

Otras Noticias

Dane

Desempleo en Colombia para noviembre bajó al 7%, la tasa más baja desde hace 10 años

El Dane reveló el dato de desocupación en Colombia para noviembre 2025 que se ubicó en en 7%.

Mercado de Fichajes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay

Daniel Cataño alista su regreso al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia por problemas familiares.

La casa de los famosos

Desde Puerto Rico: este es el nuevo habitante confirmado para La Casa de los Famosos Colombia

Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio