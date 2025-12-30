Tras un accidente, autoridades incautaron más de media tonelada de marihuana en Kennedy

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la incautación de más de media tonelada de marihuana que era transportada de manera clandestina en un vehículo en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.

Incautan media tonelada de droga en Kennedy

El hallazgo se produjo en el sector de Providencia, luego de un choque entre dos automotores. De acuerdo con las autoridades, uno de los conductores involucrados abandonó el lugar al percatarse de la presencia policial y emprendió la huida.

Ante esta situación, los uniformados activaron de inmediato un plan candado que permitió interceptar y capturar al sospechoso varias cuadras más adelante.

Durante la inspección del vehículo que fue dejado en el sitio del accidente, los policías encontraron varias bolsas negras que contenían paquetes envueltos en plástico y cinta.

Tras la verificación correspondiente, se determinó que se trataba de una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 560 kilogramos.

El hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto la droga incautada como el vehículo utilizado para su transporte quedaron bajo custodia de la autoridad competente.

RELACIONADO Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga

Las autoridades también informaron que el detenido registra antecedentes judiciales por el mismo delito.

En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a más de 33.500 personas por distintos delitos y ha incautado más de 4,5 toneladas de marihuana, como resultado de las acciones operativas y de control desplegadas en la ciudad.