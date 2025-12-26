Fuerzas Militares frustran atentado, liberan secuestrados y decomisan droga en Cauca y Cundinamarca

Las Fuerzas Militares revelaron detalles de tres importantes operaciones que permitieron prevenir un atentado terrorista, rescatar a personas secuestradas y afectar de manera contundente las economías ilícitas de grupos armados ilegales en Cundinamarca y Cauca.

RELACIONADO Revelan pruebas de supervivencia de 7 policías secuestrados por las disidencias

Fuerzas militares frustraron atentado en Cundinamarca

De acuerdo con información compartida por el comandante General de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, tropas del Ejército Nacional lograron frustrar de forma oportuna un atentado que iba a ser ejecutado en zona urbana.

Gracias a labores de inteligencia, fue localizado un depósito ilegal en el barrio Cartagenita. En su interior se hallaron 15 kilogramos de explosivos tipo ANFO, una batería, 20 metros de cable dúplex y más de 100 envases de PVC, elementos que, según las autoridades, serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos destinados a acciones criminales.

En otro operativo, esta vez en el corregimiento El Palo, zona rural del municipio de Caloto, Cauca, la presión sostenida de las tropas de la Tercera División del Ejército permitió la liberación de dos personas que se encontraban secuestradas.

Las víctimas estaban en poder de la estructura criminal Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Finalmente, en el municipio de Timbiquí, Cauca, unidades fluviales de la Armada Nacional asestaron un nuevo golpe al narcotráfico.

Capturan a sujeto que pretendía transportar más de 1.500 kg de marihuana

Durante un puesto de control en zona rural, fue inmovilizada una embarcación en la que un individuo transportaba 56 costales con 3.228 paquetes rectangulares.

RELACIONADO Ejército Nacional atendió de inmediato a mujer víctima de mina antipersonal en Tibú

Tras la prueba de identificación, se determinó que el cargamento correspondía a 1.591 kilogramos de marihuana.

Las autoridades destacaron que estos resultados hacen parte de las operaciones permanentes para proteger a la población civil, debilitar a los grupos armados ilegales y combatir las economías ilícitas que financian la violencia en distintas regiones del país.