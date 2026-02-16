70 celulares incautados y cinco establecimientos cerrados en Suba tras megaintervención policial

La inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los temas más controversiales para los capitalinos, pues 7 de cada 10 capturados quedan en libertad, según lo informó recientemente el Concejo de Bogotá.

Ante este panorama, la Policía llevó a cabo una intervención con más de 400 uniformados en el sector comprendido como La Pajarera, en la localidad de Suba.

Megaintervención en Suba

Según el más reciente reporte de la Alcaldía de Bogotá, la Policía Nacional adelantó una intervención con más de 400 uniformados en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba, con el fin de fortalecer la seguridad y contrarrestar varios delitos.

En la actividad se logró la incautación de 70 celulares, de los cuales 20 registraban reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su enumeración. Dentro de los hallazgos también se logró la incautación de una motocicleta por falsedad marcaria ya que varios de sus sistemas de identificación presentaban alteraciones.

También, las autoridades informaron que en el desarrollo del procedimiento se impusieron 52 comparendos por infracciones de tránsito y se realizaron seis inmovilizaciones. Dentro de las acciones se llevó a cabo la suspensión temporal de la actividad económica a cinco establecimientos que no contaban con la documentación requerida para el funcionamiento.

Además, seis personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección en donde también se incautaron armas blancas.

Distrito sobre la inseguridad en predios demolidos en la Carrera Séptima

Por otro lado, el IDU dio a conocer que implementará un plan para arrendar temporalmente 21 lotes vacíos, ubicados en la Carrera Séptima, que se han convertido en focos de inseguridad, consumo de drogas y zonas de acumulación de residuos.

Según el director del IDU, la entidad buscará realizar una licitación pública para entregar estos espacios a particulares para actividades comerciales. Finalmente, informó que este proyecto debe ejecutarse entre el 2026 y parte del 2027 para su respectiva licitación.