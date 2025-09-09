Autoridades investigan ataque de la Armada a embarcación oficial de la Alcaldía de Mosquera

Durante la madrugada del lunes, una embarcación oficial que se dirigía hacia Tumaco, transportando a la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda, junto a seis acompañantes, fue interceptada por unidades de la Armada Nacional.

El incidente ocurrió en el marco de una operación de vigilancia fluvial en el río Patía de Guandipa, específicamente en la vereda San Juan Playa, jurisdicción del municipio de Tumaco, Nariño.

Según el reporte de los infantes de Marina, la embarcación se desplazaba a gran velocidad, sin iluminación y en una trayectoria que representaba riesgo de colisión.

La versión de la alcaldesa de Mosquera

Karen Pineda, alcaldesa del municipio de Mosquera, señaló que este tipo de incidentes con sus embarcaciones no es algo nuevo, ya que previamente había informado a las autoridades en Tumaco sobre situaciones similares.

No obstante, esta vez el hecho tuvo consecuencias lamentables: un hombre, identificado como Luis Fernando Sánchez Caicedo, perdió la vida, mientras que uno de sus asesores y un escolta resultaron heridos.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, resaltó la labor de Luis Fernando Sánchez como colaborador en procesos de investigación, formación y fortalecimiento comunitario.

“Acompañamos con dolor a su familia, amistades y comunidad, y exigimos a las autoridades celeridad en la investigación, así como garantías reales para la labor de quienes defienden la vida y los derechos humanos en el Pacífico colombiano”, dijo Indepaz.

Esto dicen las autoridades sobre los disparos a la embarcación

Las fuerzas militares, por su parte, afirmaron que se incumplieron los protocolos para la navegabilidad en este sector del Pacífico, debido a que los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la mañana y únicamente se permite la navegación desde las cinco por temas de visibilidad.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, lamentó la muerte de Luis Fernando Sánchez. “En nombre del Gobierno nacional, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a la alcaldesa Karen Pineda y a todo el equipo de la administración municipal. Igualmente, le deseamos una pronta recuperación al patrullero que resultó herido”, precisó.

Además, el ministro afirmó que se adelantará una “investigación inmediata, exhaustiva y con el más absoluto rigor y transparencia” que permita esclarecer lo ocurrido en el río Patía.