Procuraduría le pone la lupa al ataque contra lancha de la alcaldesa de Mosquera: tomó medidas

Sobre las 4:00 a.m. de este lunes 8 de septiembre, fue atacada una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Lizeth Pineda; junto a seis personas.

Uniformados de la infantería de Marina fueron responsables de este hecho. Luis Fernando Sánchez, uno de sus asesores, falleció por causa de este suceso. Al parecer, la embarcación se movía a alta velocidad, sin luces y con riesgo a una posible colisión.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …