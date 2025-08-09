Embarcación de la Alcaldía de Mosquera fue atacada por la Armada Nacional: un hombre murió

En la madrugada de este lunes, una embarcación oficial que se movilizaba hacia Tumaco con la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda, y seis personas más, fue atacada por la Armada Nacional.

En medio de una operación de control fluvial y del área general en el río Patía de Guandipa, vereda San Juan Playa, en el municipio de Tumaco, Nariño, las tropas de Infantería de Marina detectaron una embarcación que, según los uniformados, se transportaba a alta velocidad, sin luces y en dirección de colisión.

"Nos cruzamos con la Armada Nacional, ellos nos vieron pasar y cuando ellos estaban detrás de nosotros, nos dispararon", aseguró a Noticias RCN la alcaldesa Karen Lizeth Pineda.

La embarcación no habría notificado su desplazamiento

Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana. Un asesor de la alcaldesa, identificado como Luis Fernando Sánchez Caicedo, falleció y Alvin Mosquera Peralta, escolta de la mandataria, resultó herido. Los tripulantes fueron trasladados vía aérea hasta Cali, Valle del Cauca.

“Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”, aseguró Freddy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño.

Según el secretario, la embarcación no habría notificado el horario en el que se movilizaría y durante la madrugada la Armada Nacional cuenta con restricciones estrictas para navegar debido a la poca visibilidad y por seguridad de la zona.

Adelantan investigaciones sobre el desplazamiento de la embarcación de Mosquera

Las autoridades y la Armada Nacional adelantan las investigaciones correspondientes para establecer qué fue lo que sucedió.

“El incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace. Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de una seguridad humana”, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó el ataque a la embarcación. "Reiteramos nuestro llamado a que se adelante una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Recordamos a la Armada Nacional y a todas las autoridades competentes que sus actuaciones deben estar siempre guiadas por el principio de distinción del DIH", dijo la Defensoría.