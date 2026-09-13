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Bayern Múnich tomó inesperada decisión con Luis Díaz: no había pasado esta temporada

Luis Díaz fue suplente por primera vez esta temporada con Bayern Múnich. Vincent Kompany sorprendió con su decisión ante Elversberg.

Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
12:02 p. m.
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Luis Díaz fue protagonista de una de las principales novedades del Bayern Múnich para el partido de este domingo 13 de septiembre frente al SV Elversberg.

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Vincent Kompany decidió dejar al colombiano en el banco de suplentes, algo que no había ocurrido durante los primeros compromisos oficiales del conjunto bávaro en la temporada 2026/27.

Luis Díaz fue suplente por primera vez esta temporada con Bayern Múnich

La decisión de Kompany llamó la atención porque Luis Díaz había sido titular en todos los partidos oficiales que había disputado Bayern Múnich en el inicio de la campaña.

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El extremo colombiano estuvo desde el comienzo ante Borussia Dortmund y Stuttgart, y posteriormente mantuvo su lugar en el once frente a Osnabrück por la Copa de Alemania, Schalke 04 por la Bundesliga y Bodø/Glimt en la Champions League.

Sin embargo, para la visita al Elversberg, el entrenador decidió mover sus fichas y enviar a 'Lucho' al banco, a la espera de que pueda tener minutos durante el desarrollo del compromiso.

La decisión también llega en un momento en el que el rendimiento del colombiano comenzó a generar comentarios en Alemania, especialmente por las oportunidades que ha desperdiciado frente al arco rival, algo similar a lo que pasó en el Mundial con la Selección Colombia.

¿Qué pasa con Luis Díaz en Bayern Múnich?

Pese a las críticas recibidas por su falta de efectividad, Díaz continúa siendo una de las alternativas importantes dentro del ataque del equipo alemán. Su velocidad, capacidad para desequilibrar y participación en campo contrario le han permitido tener continuidad desde su llegada.

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Así las cosas, ahora la expectativa estará puesta en saber si Luis Díaz tendrá minutos en el segundo tiempo y cuál será la decisión de Kompany para los próximos encuentros del Bayern Múnich.

El colombiano ingresó al minuto 65' de partido, cuando el juego iba 1-1.

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