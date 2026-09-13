CANAL RCN
Colombia

Las cinco líneas estratégicas del Gobierno Nacional para construir la ‘Patria Milagro’

El viceministro José Manuel presentó un plan integral que busca eliminar trabas burocráticas, formar 2.5 millones de jóvenes y atraer inversión mundial.

Las cinco líneas estratégicas del gobierno De la Espriella para alcanzar la ‘Patria Milagro’
Foto: AFP

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia inicia una transformación estructural con cinco misiones estratégicas denominadas ‘Patria Milagro’, un plan integral que busca convertir al país en un destino atractivo para la inversión global y alcanzar un crecimiento económico del 6% del PIB.

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica
RELACIONADO

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica

La iniciativa contempla la participación articulada de ministerios, agencias, sector privado, academia y organismos internacionales.

El plan gubernamental sostiene que el crecimiento económico generará un efecto multiplicador: más empleo, mayores recursos para programas sociales, incremento en los ingresos familiares y bienestar generalizado.

La articulación entre el Estado, empresa privada y academia se presenta como clave para el éxito de estas misiones que buscan transformar la estructura productiva colombiana.

Gobierno alista un plan de choque para atender miles de pacientes afectados por crisis de salud
RELACIONADO

Gobierno alista un plan de choque para atender miles de pacientes afectados por crisis de salud

Los cinco puntos clave de la ‘Patria Milagro’ del Gobierno Nacional

  1. Colombia sin trabas: apunta a transformar un Estado que actualmente genera aproximadamente 7.000 nuevas normas, decretos y resoluciones anuales, equivalente a 20 por día, en una estructura más eficiente, ágil y productiva. Esta iniciativa busca eliminar la excesiva regulación que actualmente frena la economía nacional.
  2. Talento para el futuro: enfocada en los 2.5 millones de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan, conocidos como "ninis". El programa pretende crear oportunidades educativas y laborales para esta población, con especial énfasis en preparación para la *inteligencia artificial* y las tecnologías emergentes.
  3. Energía para crecer: reconoce que el futuro de la humanidad con inteligencia artificial demanda mayor consumo energético. Esta estrategia no solo contempla la *transición energética*, sino también la adición de nuevas fuentes de energía para sostener el desarrollo tecnológico del país.
  4. Más inversión, más oportunidades: busca multiplicar por dos la relación inversión-PIB en Colombia. Según el plan, la inversión privada es el único motor capaz de impulsar el crecimiento económico hasta el objetivo del 6%, considerado fundamental para generar empleo y recursos destinados a política social.
  5. Liberar el capital: establece un banco de proyectos que conectará a Colombia con inversionistas globales. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 170 proyectos listos que representan más de $600 billones en oportunidades de inversión. La estrategia consiste en atraer capital nacional e internacional para materializar estas iniciativas.
Gobierno de De la Espriella le pone punto final a la mesa de diálogo con el ELN
RELACIONADO

Gobierno de De la Espriella le pone punto final a la mesa de diálogo con el ELN

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

Reactivan órdenes de captura contra tres miembros del Clan del Golfo, suspendidas en la ‘paz total’

Francia

Atado de manos en un río: así logró escapar militar francés secuestrado por las disidencias

Temblor en Colombia

Temblor en Colombia hoy, 13 de septiembre: sismo de magnitud 3,8 sorprendió en la madrugada

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO | Colombia (0-0) Corea del Norte en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

La Selección Colombia Femenina sub-20 busca el liderato en el grupo, enfrentando este domingo a corea del Sur en el Mundial de la categoría.

Inteligencia Artificial

Trump rechazó ralentizar el avance de la IA tras las advertencias del CEO de Anthropic

El mandatario acusó a "fuerzas negativas" de exagerar preocupaciones sobre IA, mientras líderes tecnológicos respaldan llamado a frenar avances del sector.

Conciertos

¿Va a un concierto o festival? Estas recomendaciones podrían evitarle más de un problema

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

EPS

Valentino, pequeño de un año, requiere de una intervención especial para salvar su vida