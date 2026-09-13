Las cinco líneas estratégicas del Gobierno Nacional para construir la ‘Patria Milagro’
El viceministro José Manuel presentó un plan integral que busca eliminar trabas burocráticas, formar 2.5 millones de jóvenes y atraer inversión mundial.
Yhonay Díaz
11:09 a. m.
Colombia inicia una transformación estructural con cinco misiones estratégicas denominadas ‘Patria Milagro’, un plan integral que busca convertir al país en un destino atractivo para la inversión global y alcanzar un crecimiento económico del 6% del PIB.
La iniciativa contempla la participación articulada de ministerios, agencias, sector privado, academia y organismos internacionales.
El plan gubernamental sostiene que el crecimiento económico generará un efecto multiplicador: más empleo, mayores recursos para programas sociales, incremento en los ingresos familiares y bienestar generalizado.
La articulación entre el Estado, empresa privada y academia se presenta como clave para el éxito de estas misiones que buscan transformar la estructura productiva colombiana.
Los cinco puntos clave de la ‘Patria Milagro’ del Gobierno Nacional
- Colombia sin trabas: apunta a transformar un Estado que actualmente genera aproximadamente 7.000 nuevas normas, decretos y resoluciones anuales, equivalente a 20 por día, en una estructura más eficiente, ágil y productiva. Esta iniciativa busca eliminar la excesiva regulación que actualmente frena la economía nacional.
- Talento para el futuro: enfocada en los 2.5 millones de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan, conocidos como "ninis". El programa pretende crear oportunidades educativas y laborales para esta población, con especial énfasis en preparación para la *inteligencia artificial* y las tecnologías emergentes.
- Energía para crecer: reconoce que el futuro de la humanidad con inteligencia artificial demanda mayor consumo energético. Esta estrategia no solo contempla la *transición energética*, sino también la adición de nuevas fuentes de energía para sostener el desarrollo tecnológico del país.
- Más inversión, más oportunidades: busca multiplicar por dos la relación inversión-PIB en Colombia. Según el plan, la inversión privada es el único motor capaz de impulsar el crecimiento económico hasta el objetivo del 6%, considerado fundamental para generar empleo y recursos destinados a política social.
- Liberar el capital: establece un banco de proyectos que conectará a Colombia con inversionistas globales. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 170 proyectos listos que representan más de $600 billones en oportunidades de inversión. La estrategia consiste en atraer capital nacional e internacional para materializar estas iniciativas.