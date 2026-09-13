Las cinco líneas estratégicas del Gobierno Nacional para construir la ‘Patria Milagro’

Colombia inicia una transformación estructural con cinco misiones estratégicas denominadas ‘Patria Milagro’, un plan integral que busca convertir al país en un destino atractivo para la inversión global y alcanzar un crecimiento económico del 6% del PIB.

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La iniciativa contempla la participación articulada de ministerios, agencias, sector privado, academia y organismos internacionales.

El plan gubernamental sostiene que el crecimiento económico generará un efecto multiplicador: más empleo, mayores recursos para programas sociales, incremento en los ingresos familiares y bienestar generalizado.

La articulación entre el Estado, empresa privada y academia se presenta como clave para el éxito de estas misiones que buscan transformar la estructura productiva colombiana.

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Los cinco puntos clave de la ‘Patria Milagro’ del Gobierno Nacional

Colombia sin trabas: apunta a transformar un Estado que actualmente genera aproximadamente 7.000 nuevas normas, decretos y resoluciones anuales, equivalente a 20 por día, en una estructura más eficiente, ágil y productiva. Esta iniciativa busca eliminar la excesiva regulación que actualmente frena la economía nacional. Talento para el futuro: enfocada en los 2.5 millones de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan, conocidos como "ninis". El programa pretende crear oportunidades educativas y laborales para esta población, con especial énfasis en preparación para la *inteligencia artificial* y las tecnologías emergentes. Energía para crecer: reconoce que el futuro de la humanidad con inteligencia artificial demanda mayor consumo energético. Esta estrategia no solo contempla la *transición energética*, sino también la adición de nuevas fuentes de energía para sostener el desarrollo tecnológico del país. Más inversión, más oportunidades: busca multiplicar por dos la relación inversión-PIB en Colombia. Según el plan, la inversión privada es el único motor capaz de impulsar el crecimiento económico hasta el objetivo del 6%, considerado fundamental para generar empleo y recursos destinados a política social. Liberar el capital: establece un banco de proyectos que conectará a Colombia con inversionistas globales. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 170 proyectos listos que representan más de $600 billones en oportunidades de inversión. La estrategia consiste en atraer capital nacional e internacional para materializar estas iniciativas.