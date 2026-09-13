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Trágico accidente del bus de Martín Elías Jr. dejó dos muertos en Barbosa, Santander

Dos personas de 26 y 27 años murieron en el siniestro que se registró en Barbosa. Esta es la hipótesis que se maneja de la tragedia.

Trágico accidente del bus de Martín Elías Jr. dejó dos muertos en Barbosa, Santander
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
12:56 p. m.
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Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de dos personas en la madrugada de este domingo 13 de septiembre en Barbosa, Santander, a la altura de la Puente Nacional que conecta con el municipio de San Gil.

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De acuerdo con el informe de la Policía, en el siniestro se vio involucrado el autobús en el que se transportaban los músicos de la agrupación de Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías y una motocicleta.

Las autoridades también verifican si se cumplían las normas de tránsito por parte de ambos vehículos involucrados.

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¿Quiénes son las víctimas del accidente del bus de Martín Elías Jr.?

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel León Chamarro, de 26 y 27 años, quienes eran hermanos y perdieron la vida en el lugar de los hechos.

El accidente fue reportado a las 4:00 de la mañana, luego de que la agrupación regresara tras su presentación en Chiquinquirá, Boyacá.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades en el accidente.

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Las hipótesis detrás del trágico accidente del bus de Martín Elias Jr.

La información preliminar entregada por el capitán José Javier Caballero, de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, señala que la motocicleta circulaba con dos personas a bordo cuando habría invadido el carril del bus.

Imprudencia de la motocicleta que invadió carril. Las dos personas fallecidas eran mayores de edad.

Los integrantes de la agrupación musical de Martín Elías Jr. no registraron lesiones tras el impacto, aunque el incidente dejó destruidos tanto el autobús como la motocicleta.

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