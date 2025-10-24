Liberan al jaguar que fue visto cerca al río Bogotá: tendrá un collar para ser monitoreado

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca dio a conocer un importante avance sobre el caso del jaguar que había sido visto en el río Bogotá.

En mayo, hubo inquietud por la presencia del jaguar. El felino fue visto cerca a la cuenta baja del río Bogotá por los habitantes de Apulo y Tocaima. Luego de que la CAR recibiera varios avisos sobre esto, tomó cartas en el asunto.

¿En dónde fue visto el jaguar?

Las cámaras trampa corroboraron esta información y captaron imágenes nítidas del jaguar que, a simple vista, parecía no tener lesiones ni complicaciones. Acto seguido, se puso en marcha un plan para rescatarlo, logrado con éxito en septiembre.

Durante un mes, los especialistas analizaron su salud y comportamiento, lo cual permitió dar el visto bueno para que retornara a su hábitat. La CAR se dirigió hacia Vichada, siendo la primera vez que se llevó a cabo un procedimiento de esta índole.

¿En dónde liberaron al jaguar?

El jaguar fue liberado con un collar de telemetría y GPS satelital, elementos con los que se puede monitorear su proceso de adaptación. A pesar de ser dejado al aire libre, los expertos seguirán estando pendientes de su salud, para que la recuperación sea un éxito.

Se escogió Vichada, debido a que cumple con las condiciones ambientales. Los jaguares suelen habitar la región Amazónica, Orinoquía, Caribe y algunos territorios del Pacífico.

Los hábitats que más se adaptan suelen ser los bosques tropicales, montañosos o manglares. En América, está presente en 18 de 21 países.

Para las autoridades sigue siendo curioso que el jaguar haya estado cerca al río Bogotá, teniendo en cuenta que la región no tiene las condiciones ni los hábitats que lo caracterizan. Tampoco se encuentran sus presas, por lo que se descartó que haya sido por motivos de depredación.