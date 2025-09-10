Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor

Un majestuoso jaguar herido que fue rescatado de las caudalosas aguas del río Negro, en la Amazonía, se ha convertido en un símbolo de resistencia y un llamado de atención global sobre la caza ilegal.

El dramático operativo, ejecutado por autoridades ambientales, puso fin a una angustiosa odisea de varias horas en las que el felino luchó por sobrevivir a flote con graves lesiones.

Las impactantes imágenes del rescate se viralizaron rápidamente, desatando una ola de solidaridad y preocupación en plataformas digitales.

Jaguar herido fue rescatado en la Amazonía

El suceso fue reportado por tripulantes de embarcaciones que notaron al gran felino nadando de forma errática y visiblemente agotado.

El animal, un macho adulto, se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema, lo que forzó la movilización inmediata de un equipo de rescate especializado.

Los videos y fotografías difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública mostraron la complejidad de la misión. Los agentes se aproximaron cuidadosamente en una lancha y, con una mezcla de calma, lograron extender un elemento flotante al animal.

Exhausto y debilitado por el esfuerzo de nadar durante tanto tiempo con sus heridas, el jaguar se aferró instintivamente al salvavidas improvisado, permitiendo su remolque hasta la orilla. No opuso resistencia a los rescatistas, un claro indicio del terrible estado de agotamiento en el que se encontraba.

¿Qué pasó con el jaguar herido encontrado en las aguas del río Negro?

Una vez en tierra firme, las primeras evaluaciones veterinarias confirmaron lo peor: el animal presentaba múltiples heridas que, según los expertos, eran compatibles con impactos de bala o metralla, un sello común de los ataques de cazadores furtivos.

Este hallazgo elevó la indignación en las redes, donde miles de usuarios exigieron justicia y mayor protección para la fauna silvestre de la región. La historia del jaguar herido que fue rescatado sirvió como recordatorio del precio que paga la vida silvestre por la actividad humana.

El ejemplar fue trasladado de urgencia a un centro de atención veterinaria en Manaos, donde recibe cuidados intensivos. Los reportes indican que, además de las heridas de proyectil, sufre de fracturas y daños dentales.

A pesar de la gravedad de su condición, el equipo médico se muestra optimista sobre sus posibilidades de recuperación, destacando la increíble fuerza de voluntad del animal.

La esperanza es que, tras un largo proceso de rehabilitación, el jaguar herido que fue rescatado pueda ser reintegrado a un hábitat seguro, lejos de las amenazas que casi acaban con su vida.