¿Qué pasó con el inquietante jaguar visto en Cundinamarca? CAR dio importante anuncio

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio a conocer avances en el caso del jaguar que fue visto hace algunas semanas.

A mediados de agosto, las cámaras grabaron el avistamiento de este felino en la cuenca baja del río Bogotá, concretamente en la zona boscosa que comparten Apulo y Tocaima.

Jaguar fue rescatado: ¿Cómo está su salud?

Para ubicarlo y hacerse cargo, las autoridades instalaron 10 cámaras trampa. De igual forma, la comunidad reportó las veces que notaron la presencia del jaguar.

Mediante un procedimiento llevado a cabo el sábado 6 de septiembre, la CAR encontró al animal. Al momento de verificar su estado de salud, se comprobó que tenía buena condición.

Tras el hallazgo, el jaguar quedó en manos de los expertos correspondientes para las respectivas valoraciones etológicas y clínicas. Con los exámenes, se podrá saber qué comportamientos ha tenido, así como impedir posibles enfermedades.

¿En dónde suelen aparecer los jaguares?

Cabe mencionar que la presencia de jaguares no es extraña. Al contrario, hay reportes de que suelen estar en el Caribe, Chocó, los Andes, Orinoquía y Amazonas. Esto, debido a que los hábitats que más los benefician son los bosques tropicales, montañosos o manglares.

RELACIONADO Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia

Es tal la importancia de los jaguares, que en noviembre de 2023, el Ministerio de Ambiente emitió una circular con la que puso sobre la mesa los lineamientos para proteger al felino.

Para ese momento, ya era preocupante la problemática de cacería; poniendo en riesgo la estabilidad de la especie. La normativa entonces obligó a que las autoridades locales tuvieran un registro para los casos de avistamiento. La información debía ser detallada, teniendo datos sobre el lugar, la hora, coordenadas, etcétera.

De igual forma, se ordenaron medidas más estrictas a la hora de identificar casos de cacería y no intimidar a los animales por los riesgos que puede generar su reacción.