Incendio forestal en Villa de Leyva ha consumido casi 300 hectáreas de vegetación

El incendio forestal iniciado el sábado 19 de septiembre en Villa de Leyva mantiene en alerta a las autoridades. Hasta el momento, las llamas han consumido 290 hectáreas de vegetación.

La emergencia comenzó en el cerro San Marcos y el fuego se está propagando hacia el santuario de Iguaque y zonas habitadas.

¿En dónde comenzó el incendio?

El municipio ubicado en Boyacá declaró calamidad pública y suspendió las actividades escolares de este lunes 21 de septiembre. Además, unidades de Tunja y la Defensa Civil se sumaron a las labores de extinción del fuego.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial desplegó helicópteros Black Hawk y el Comando Aéreo de Transporte Militar dispuso carrotanques con combustible.

Los momentos más críticos se han evidenciado en el barrio La Castellana, donde las llamas llegaron hasta las puertas de las viviendas. Los residentes han salido con baldes, mangueras y carretillas para mojar la vegetación en aras de proteger las viviendas.

Incendios activos en el país

Tras un sobrevuelo en horas de la mañana de este lunes, el gobernador Carlos Amaya confirmó que el incendio se ha controlado en un 50 %. No obstante, hay focos nuevos con destino a Chíquiza y San Pedro de Iguaque.

La UNGRD presentó, con corte a las 8:00 a.m. del 20 de septiembre, el balance de los otros incendios activos en el país:

Caldas

Anserma – vereda Nubia Baja, sector Comunidad Indígena Caucamorro.

La Dorada – veredas La Atarraya, vía San Miguel, haciendas El Totumo y Palma de Vino.

Cundinamarca

Nilo – cerro de la vereda La Palmita, sectores Cucuata, Cactus y Sonora.

Quebradanegra – vereda Villa Carolina.

Huila

Yaguará—vereda Upar, sector Mallungo.

Nariño

Mallama – veredas Puspued y Santa Elena, sector La Oscurana.

Tolima

Alvarado – sector Hacienda La Leticia.

Armero – vereda Maracaibo, sector El Trincho.

Ataco – vereda Paipa, sector El Espejo, finca El Resguardo La Rosalía.

Ortega – veredas Paso Candela y Taquima.

Prado – vereda Corinto, sector Sagitario, en cercanías a la represa de Prado.

Rovira – veredas El Palo Auras, El Real Calabozo y La Cachuchera.

San Luis – vereda San Cayetano.

Villahermosa – vereda Alto de Naranjo.

Villarrica – vereda Río Lindo.

Valle del Cauca