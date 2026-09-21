¿Por qué no han podido controlar el incendio en Villa de Leyva?

El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, continúa representando un desafío para los organismos de socorro. Aunque las labores de control avanzan por tierra y con apoyo de helicópteros, las condiciones meteorológicas han impedido que la emergencia sea controlada por completo.

José Ubaldo Castro, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, explicó en Noticias RCN que las ráfagas de viento se han convertido en la principal dificultad para contener las llamas.

Según el funcionario, en la zona se registran vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con momentos en los que las ráfagas incluso superan esa velocidad.

Esta situación puede favorecer que el fuego cambie de dirección, avance hacia nuevos puntos y reactive sectores que ya habían sido intervenidos por los equipos de emergencia.

¿Hay viviendas en riesgo en Villa de Leyva?

Uno de los principales temores durante la emergencia fue que las llamas alcanzaran viviendas, hoteles y fincas ubicadas en las zonas cercanas al cerro San Marcos.

Castro aseguró que, por ahora, el fuego se encuentra controlado en las áreas próximas al perímetro urbano de Villa de Leyva. Los equipos de emergencia concentran esfuerzos en evitar que aparezcan nuevos focos en estos sectores.

La prioridad es mantener las llamas alejadas de las zonas habitadas y proteger a las familias y establecimientos que se encuentran en las inmediaciones.

Pero existe otra preocupación de gran magnitud y es que el incendio avance hacia la parte alta de la montaña y termine afectando el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, un área protegida de gran importancia ambiental.

¿Cuántas hectáreas se han visto afectadas por el incendio en Villa de Leyva?

La magnitud de la emergencia también se refleja en la extensión del terreno afectado. De acuerdo con los balances entregados por las autoridades, el incendio ya supera las 300 hectáreas comprometidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener los diferentes frentes.

La emergencia llevó además a las autoridades municipales a declarar la calamidad pública y adoptar medidas para proteger a la población, entre ellas la suspensión de clases presenciales mientras se mantiene la situación.

¿El incendio fue provocado?

José Ubaldo Castro señaló que, de acuerdo con información suministrada por habitantes y cuerpos de bomberos que estuvieron en la zona donde comenzó la conflagración, no se habrían identificado inicialmente redes eléctricas u otras condiciones que pudieran explicar un origen accidental.

Por esa razón, manifestó que existe la posibilidad de que detrás del incendio haya intervención humana.

Esta hipótesis también ha sido mencionada por autoridades nacionales. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, indicó que las primeras indagaciones apuntaban a que el fuego habría sido provocado, aunque las circunstancias exactas del inicio de la emergencia deben ser establecidas por las autoridades competentes.

Ofrecieron $45 millones de recompensa por información

Ante las sospechas sobre el origen de la conflagración, la Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de hasta 45 millones de pesos para quien entregue información verificable que permita identificar y judicializar a los responsables.

La administración departamental pidió a quienes tengan información comunicarse con las autoridades y aseguró que la identidad de los informantes será mantenida bajo reserva.