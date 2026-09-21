Recuperar la vegetación tras el incendio en Villa de Leyva demoraría 30 años

El sábado 19 de septiembre se presentó un impresionante incendio en el cerro San Marcos, Villa de Leyva. A lo largo de tres días, las llamas han consumido más de 300 hectáreas de vegetación.

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En diálogo con Noticias RCN, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, reportó que el incendio está siendo atendido por 400 funcionarios, incluyendo cuerpo de bomberos y voluntarios.

¿Cuándo comenzó el incendio?

“La mayoría de los bomberos de Bogotá que estuvieron atendiendo la emergencia como voluntarios, literalmente no amanecieron porque pasamos la noche en vela atendiendo los puntos que están muy cerca de las zonas de vivienda”, declaró.

Uno de los episodios que generó mayor alarma en redes sociales fueron los efectos en el Hotel Arcoíris. Frente a esto, el mandatario aclaró que nunca hubo turistas en riesgo y gracias al trabajo de la comunidad, se evitaron daños estructurales.

Para atender la emergencia, en el departamento se desplegó un operativo que incluye 14 cuerpos de bomberos, 10 máquinas especializadas y helicópteros que trabajan a tope para extinguir el fuego.

Pérdida de vegetación

Con respecto al impacto ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que la recuperación de la vegetación podría tardar 30 años aproximadamente.

La entidad detalló que el incendio destruye gran parte de la materia orgánica y las cenizas generan alteraciones en el pH y los nutrientes del suelo. Esto, en consecuencia, lleva a la desaparición de la cobertura vegetal.

“Cuando se pierde la cobertura vegetal, aumenta su exposición y, especialmente en zonas de pendiente, una lluvia fuerte puede desencadenar procesos de erosión y movilización de sedimentos”, reveló el director de la corporación, Alfred Ballesteros.

Al mencionar vegetación, se hace referencia a la pérdida de frailejones, pajonales, matorrales y demás especies nativas, las cuales cumplen un papel clave en el ecosistema relacionado con el agua.