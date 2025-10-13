CANAL RCN
Colombia

Autoridades mantienen monitoreo en la Universidad Nacional ante posible llegada de comunidades

La Secretaría Distrital de Gobierno de la ciudad anunció la posible llegada de chivas con comunidades de varias regiones del país.

Unive
Universidad Nacional. FOTO: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
12:30 p. m.
La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá informó, a través de su cuenta oficial en X, que se mantiene un monitoreo preventivo en la Universidad Nacional ante la posible llegada de chivas que transportan comunidades provenientes de diferentes regiones del país.

Autoridades monitorean Universidad Nacional ante posible llegada de comunidades

El equipo de Diálogo Social del Distrito permanece atento al eventual arribo de más participantes, con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad y respeto dentro del campus.

Cabe mencionar que la Universidad hace algunos días fue centro de atención luego de que circulara entre los estudiantes una alerta sobre presuntos explosivos al interior de la institución educativa.

El mensaje, difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería, fue puesto en conocimiento de las autoridades distritales, quienes activaron los protocolos de verificación correspondientes.

En un comunicado conjunto, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá informaron que activaron las operaciones pertinentes para hacer seguimiento de la situación.

Asimismo, solicitaron a las directivas universitarias compartir de manera oficial cualquier información relacionada con estos hechos para garantizar una gestión institucional adecuada.

Tras conocerse la denuncia, la rectoría y la vicerrectoría de la institución ordenaron evacuar a estudiantes, trabajadores y visitantes, además de suspender las actividades académicas y administrativas programadas para la tarde del viernes 10 de octubre.

Alarma por presunto explosivo en la Universidad Nacional

Desde el Distrito se aseguró que, en coordinación con las autoridades competentes, se realizó la revisión de la amenaza, priorizando la prevención, el diálogo y la tranquilidad de la comunidad educativa.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma o desinformación.

Cabe recordar que el pasado febrero la universidad solicitó apoyo al Distrito para identificar a quienes cometen actos vandálicos dentro del campus.

Sin embargo, hace pocas semanas, una persona ajena a la institución resultó herida al manipular un artefacto explosivo en el edificio de Sociología.

