CANAL RCN
Colombia Video

Universidad Nacional advierte que en febrero pidió ayuda del Distrito porque no puede controlar por sí sola a los vándalos

En la última jornada de disturbios se habría registrado una explosión al interior de uno de los edificios del campus.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
01:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la jornada de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y encapuchados en la calle 26, el jueves 11 de septiembre, la Universidad Nacional advirtió que en febrero de este año solicitó ayuda del Distrito, porque no está en capacidad de controlar a los vándalos.

En su última toma del campus, destrozaron las barandas, desafiaron a los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y provocaron la detonación accidental de un explosivo.

Manifestante resultó herido al manipular explosivo en parqueadero de la Universidad Nacional
RELACIONADO

Manifestante resultó herido al manipular explosivo en parqueadero de la Universidad Nacional

La universidad, a través de un comunicado de prensa, informó que había ocurrido en el área de parqueaderos; sin embargo, el profesor Diego Torres, advirtió que se registró al interior de un edificio y varias personas resultaron heridas, entre ellas, un joven de 25 años, que habría perdido la mano.

¿Qué dicen las directivas de la universidad sobre los desórdenes en el campus?

La vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez, señaló en diálogo con Noticias RCN: “No hemos podido tener una estrategia interinstitucional. Es un asunto muy importante y quiero llamar la atención sobre eso. Aquí no se trata de situar que la responsabilidad está en la universidad”.

Cuenta de ello, las cifras sobre desordenes al interior del campus: 32 en lo que va del 2025 y 46 en todo el 2024.

De acuerdo con la universidad, identificar a quienes generan los disturbios es trabajo de las autoridades y esperan conseguir mayor apoyo del Distrito, en una reunión programada en las próximas horas para determinar los pasos a seguir.

Profesor de la Universidad Nacional denuncia que explosión fue al interior de un edificio, no en el parqueadero
RELACIONADO

Profesor de la Universidad Nacional denuncia que explosión fue al interior de un edificio, no en el parqueadero

Universidad Nacional pide que no se estigmatice a sus estudiantes:

Sobre el joven que resultó herido, la vicerrectora Jiménez informó este viernes que “no hace parte de la comunidad universitaria. Es una persona que, usando la capucha, resultó herida manipulando un material explosivo y nosotros le prestamos toda la atención médica, incluso, trasladándolo en la ambulancia de la universidad a centro asistencial”.

Sus declaraciones van en línea con el llamado de la universidad “a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Un cielo de sueños: niños Wayuu llenaron de cometas Mayapo

Bucaramanga

Conozca los cierres viales programados para el fin de semana por la feria de Bucaramanga

Ministerio de Minas y Energía

¿Sobrecostos en contratación? Fiscalía compulsó copias contra el ministro de Minas, Edwin Palma

Otras Noticias

Dian

DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos

La entidad publicó un listado de bienes que van desde los cuatro millones.

Masterchef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos rompe el silencio: ¿regresará a MasterChef Celebrity?

El actor lleva varios capítulos sin presentarse y por fin se pronunció sobre un eventual regreso. Además, se revelaron las causas de sus ausencias.

Selección de Venezuela

Polémica en Venezuela: jugadores se habrían ido de fiesta tras goleada de Colombia

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

Estados Unidos

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk