Universidad Nacional advierte que en febrero pidió ayuda del Distrito porque no puede controlar por sí sola a los vándalos

Tras la jornada de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y encapuchados en la calle 26, el jueves 11 de septiembre, la Universidad Nacional advirtió que en febrero de este año solicitó ayuda del Distrito, porque no está en capacidad de controlar a los vándalos.

En su última toma del campus, destrozaron las barandas, desafiaron a los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y provocaron la detonación accidental de un explosivo.

La universidad, a través de un comunicado de prensa, informó que había ocurrido en el área de parqueaderos; sin embargo, el profesor Diego Torres, advirtió que se registró al interior de un edificio y varias personas resultaron heridas, entre ellas, un joven de 25 años, que habría perdido la mano.

¿Qué dicen las directivas de la universidad sobre los desórdenes en el campus?

La vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez, señaló en diálogo con Noticias RCN: “No hemos podido tener una estrategia interinstitucional. Es un asunto muy importante y quiero llamar la atención sobre eso. Aquí no se trata de situar que la responsabilidad está en la universidad”.

Cuenta de ello, las cifras sobre desordenes al interior del campus: 32 en lo que va del 2025 y 46 en todo el 2024.

De acuerdo con la universidad, identificar a quienes generan los disturbios es trabajo de las autoridades y esperan conseguir mayor apoyo del Distrito, en una reunión programada en las próximas horas para determinar los pasos a seguir.

Universidad Nacional pide que no se estigmatice a sus estudiantes:

Sobre el joven que resultó herido, la vicerrectora Jiménez informó este viernes que “no hace parte de la comunidad universitaria. Es una persona que, usando la capucha, resultó herida manipulando un material explosivo y nosotros le prestamos toda la atención médica, incluso, trasladándolo en la ambulancia de la universidad a centro asistencial”.

Sus declaraciones van en línea con el llamado de la universidad “a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución”.