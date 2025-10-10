Por amenaza de explosivo, Universidad Nacional ordena el desalojo de su sede en Bogotá este viernes

Las clases y demás actividades de la Universidad Nacional, sede Bogotá, fueron suspendidas en la tarde del viernes, 10 de octubre, por una amenaza de explosivo, que empezó a circular en redes sociales y llegó a manos de la rectoría y vicerrectoría de la institución.

En un comunicado de prensa, compartido con la comunidad académica, informaron que, “una vez conocido el hecho y buscando la protección de la misma comunidad, las directivas de la Universidad pusieron, de forma inmediata, en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno y Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo)”.

Estudiantes, trabajadores y visitantes tuvieron que dejar el campus:

Argumentando que se trata de una amenaza específica contra la seguridad del campus, las directivas decidieron ordenar el desalojo inmediato de estudiantes, trabajadores y visitantes, mientras se examina la supuesta presencia de explosivos y se descartan riesgos:

“Como medida preventiva y de protección se ordenó el desalojo total del Campus de la Sede Bogotá y la suspensión temporal de las actividades presenciales de acuerdo con el protocolo de gestión de crisis del Comité Permanente de Riesgos y Emergencias CPRAE”.

Noticias RCN conoció que, al tiempo, dos chivas de la minga indígena trataban de ingresar a la universidad, que explicó lo sucedido y envió un parte de tranquilidad:

“La Sede Bogotá había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil por la reforma a la financiación de la educación superior en Colombia. Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad”.

Una persona resultó herida por la manipulación de explosivos en el campus hace poco:

Hace menos de un mes, una persona, ajena a la Universidad, habría resultado herida mientras manipulaba explosivos al interior del edificio de sociología, como denunció, entonces, el docente Diego Torres. Una situación que tiene en aprietos a la Universidad y la llevó a insistir en su mensaje de hacer del campus un territorio de paz:

“Rechazamos las amenazas contra la Universidad Nacional de Colombia y reiteramos que nuestra prioridad es la seguridad, la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria y de quienes visitan nuestros campus”.