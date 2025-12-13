Programa Jóvenes en Paz enfrenta cuestionamientos por falta de controles

El programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas emblemáticas del presidente Gustavo Petro, enfrenta serios cuestionamientos tras conocerse que ha desembolsado más de 344 mil millones de pesos sin contar con controles claros, mediciones de resultados ni seguimiento efectivo sobre el uso de los recursos.

La denuncia fue presentada por el concejal Andrés Barrios, quien accedió a la información mediante una acción de tutela, después de que el Ministerio de la Igualdad no respondiera oportunamente un derecho de petición que solicitaba detalles sobre el balance y los controles del programa.

Recursos entregados sin verificación

El programa está dirigido a personas entre 14 y 28 años en contextos de alta vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir su vinculación a grupos armados y actividades ilícitas. Sin embargo, según el documento revelado, el Estado habría entregado estos recursos sin verificar si los beneficiarios cometen delitos durante su participación.

La falta de mecanismos de control y seguimiento ha generado preocupación en sectores políticos y sociales, que advierten sobre el riesgo de que los recursos públicos no estén cumpliendo con el propósito de reducir la violencia y la criminalidad juvenil.

Menores de edad entre los beneficiarios

Uno de los aspectos más controversiales es que 7.570 menores de edad, entre 14 y 17 años, han recibido 50.148 millones de pesos, con transferencias mensuales de hasta un millón de pesos.

“Tenemos jóvenes en ese programa entre los 14 y 17 años, más o menos 7 mil jóvenes que están recibiendo transferencias monetarias ¿a cuenta de qué? Es que acá hay un montón que están delinquiendo, que han robado, que han hecho mal y les están pagando”, señaló el concejal Barrios.

El debate sobre la pertinencia y la transparencia del programa se mantiene abierto, mientras se espera que el Gobierno Nacional entregue explicaciones sobre los mecanismos de control y los resultados alcanzados hasta la fecha.