CANAL RCN
Colombia Video

Programa Jóvenes en Paz enfrenta cuestionamientos por falta de controles

Según el documento revelado, el Estado habría entregado estos recursos sin verificar si los beneficiarios cometen delitos durante su participación.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas emblemáticas del presidente Gustavo Petro, enfrenta serios cuestionamientos tras conocerse que ha desembolsado más de 344 mil millones de pesos sin contar con controles claros, mediciones de resultados ni seguimiento efectivo sobre el uso de los recursos.

Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti
RELACIONADO

Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti

La denuncia fue presentada por el concejal Andrés Barrios, quien accedió a la información mediante una acción de tutela, después de que el Ministerio de la Igualdad no respondiera oportunamente un derecho de petición que solicitaba detalles sobre el balance y los controles del programa.

Recursos entregados sin verificación

El programa está dirigido a personas entre 14 y 28 años en contextos de alta vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir su vinculación a grupos armados y actividades ilícitas. Sin embargo, según el documento revelado, el Estado habría entregado estos recursos sin verificar si los beneficiarios cometen delitos durante su participación.

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
RELACIONADO

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

La falta de mecanismos de control y seguimiento ha generado preocupación en sectores políticos y sociales, que advierten sobre el riesgo de que los recursos públicos no estén cumpliendo con el propósito de reducir la violencia y la criminalidad juvenil.

Menores de edad entre los beneficiarios

Uno de los aspectos más controversiales es que 7.570 menores de edad, entre 14 y 17 años, han recibido 50.148 millones de pesos, con transferencias mensuales de hasta un millón de pesos.

“Tenemos jóvenes en ese programa entre los 14 y 17 años, más o menos 7 mil jóvenes que están recibiendo transferencias monetarias ¿a cuenta de qué? Es que acá hay un montón que están delinquiendo, que han robado, que han hecho mal y les están pagando”, señaló el concejal Barrios.

Fiscal general le responde al presidente Petro: “No estamos instituidos para prestarle apoyo al Gobierno”
RELACIONADO

Fiscal general le responde al presidente Petro: “No estamos instituidos para prestarle apoyo al Gobierno”

El debate sobre la pertinencia y la transparencia del programa se mantiene abierto, mientras se espera que el Gobierno Nacional entregue explicaciones sobre los mecanismos de control y los resultados alcanzados hasta la fecha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

Catatumbo

Ejército inaugura ludoteca en Catatumbo para combatir reclutamiento forzado de más de 750 menores

Catatumbo

Mindefensa ordenó despliegue militar en el Catatumbo para evitar una nueva escalada violenta

Otras Noticias

Copa BetPlay

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

Clásico sin goles en el Atanasio: Nacional dominó, pero Aguerre sostuvo al Medellín y todo se definirá el próximo 17 de diciembre.

ANI

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná superó el millón de toneladas transportadas en 2025

El proyecto ferroviario registra un incremento histórico en movimiento de carga y avanza en su fase de modernización.

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio