Colombia despide a Valeria Afanador: así avanza el sepelio de la niña en Cajicá

Este 31 de agosto Colombia despide a la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años que estuvo 18 días desaparecida en Cajicá y cuyo cuerpo fue hallado en la tarde del viernes 29 de agosto en inmediaciones del río Frío.

Luego de permanecer en Medicina Legal para los correspondientes análisis, el cadáver de la menor fue entregado a su familia, que hoy le rinde homenaje y llora su partida.

Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las verdaderas causas de la muerte. A Valeria se le vio por última vez con vida el pasado 12 de agosto en el patio del colegio Gimnasio Los Laureles.

La familia y la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca han denunciado serias irregularidades en el proceso, desde el tiempo que se demoró el colegio para hacer la alerta de desaparición, hasta la orden de la Fiscalía para emitir circular amarilla a la Interpol.

Cajiqueños despiden a Valeria Afanador

El día para los cajiqueños inició con una caravana fúnebre desde el centro comercial Centro Chía hasta el centro de Cajicá, posteriormente, el féretro fue trasladado al club Edad de Oro, en donde será velada la menor.

Amigos, compañeros de colegio y vecinos del municipio acompañan con solidaridad y amor a la familia de Valeria, a la vez que claman por justicia y porque se esclarezca pronto lo sucedido a la pequeña.

Con globos de colores, la caravana se extendió de Chía a Cajicá con un significado muy especial: recordar la nobleza, el carisma y la felicidad que irradiaba la niña.

En Cajicá, cientos de personas esperaban la llegada de Valeria para despedirla. Niños y niñas también se unieron para enviar un mensaje de esperanza y justicia.

El sepelio de Valeria continuará en la tarde de este domingo en la iglesia Inmaculada Concepción, en donde la comunidad se unirá en oración por la memoria de la pequeña.

Así fue la búsqueda de Valeria

El capitán Álvaro Farfán, delegado del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, fue uno de los que encabezó la búsqueda de Valeria durante 18 días.

“Dolor y sinsabor”, es la forma en la que el capitán describió los resultados de este triste caso que ha conmocionado al país.

Cabe recordar que las labores para encontrar a la menor se extendieron a lo largo del río Frío, afluente cercano al punto en el que fue vista por última vez. Sin embargo, uno de los misterios del caso radica ahora en la zona en la que fue hallado su cuerpo.

Justo allí, donde un campesino alertó haber encontrado a la niña, las autoridades ya habían desplegado todas sus capacidades en los operativos de búsqueda.