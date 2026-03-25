Autoridades presentan sus conclusiones tras el PMU en Puerto Leguízamo por siniestro de avión militar

En medio del duelo nacional de tres días, anunciado por el presidente Gustavo Petro tras la muerte de 69 uniformados en un siniestro aéreo registrado a 700 metros del aeropuerto de Puerto Leguízamo, se realizó en el departamento de Putumayo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la situación actual del municipio.

En el transcurso del martes, 24 de marzo, quienes participaron del PMU lograron coordinar el traslado de los cuerpos de las 69 víctimas en dos aviones a la capital colombiana, en donde fueron recibidos en las últimas horas. En palabras del secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros:

“Realizamos el Consejo de Gestión del Riesgo Extraordinario porque queríamos, entre todos los integrantes del Puesto de Mando Unificado, corroborar las cifras de los militares heridos y fallecidos. Además, hicimos todo lo posible para que ayer mismo sus cuerpos fueran enviados a la ciudad de Bogotá”.

¿Escasez de gasolina y kits de emergencias?

También en el PMU se estableció la necesidad de reabastecer de combustible al municipio de Puerto Leguízamo, debido a que gran parte de sus reservas fueron utilizadas para atender la emergencia.

Lo mismo ocurre con los kits de emergencia con los que prestaron los primeros auxilios a los sobrevivientes que organismos de rescate, militares y habitantes del municipio lograron evacuar antes de que explotara el avión en repetidas ocasiones.

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Su labor fue destacada por los sobrevivientes que ya se encuentran fuera de peligro, como el soldado Mauricio Peñaranda: “Le digo a la población civil que muchas gracias, muchas gracias por meter la mano ahí. Se merecen mucho. Esos civiles se merecen mucho”, y el subteniente Juan David Díaz Muñoz:

“La población civil nos ayudó a movilizarnos en motos y, por supuesto, los soldados que, pese a las dificultades, siempre están listos para afrontar las cosas. Sin todos ellos no se habría salvado la mayor parte de los afectados, los heridos”.