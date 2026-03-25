¿Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes del accidente aéreo en Puerto Leguízamo?

De los sobrevivientes de la tragedia del vuelo 1016, que cubría la ruta Puerto Asís - Puerto Leguízamo – Bogotá, 51 han llegado a la capital colombiana tras el siniestro registrado en las primeras horas del lunes, 23 de marzo, en el departamento de Putumayo.

En la tarde del martes llegaron otros tres heridos, provenientes de Florencia, Caquetá, y con ellos son 27 los pacientes ingresados al Hospital Militar Central. Los demás se encuentran en el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional.

“Con estos nuevos ingresos, el Hospital Militar Central ha atendido a la fecha un total de 26 pacientes heridos y un rescatista que se encontraba en la zona, incluyendo los 24 reportados previamente”, se lee en un comunicado del centro asistencial de las Fuerzas Militares, en el que se informa que dos sobrevivientes se encuentran en estado crítico.

Nueve uniformados son atendidos en Florencia, Caquetá:

De otro lado, a Florencia, Caquetá, fueron trasladados nueve sobrevivientes del siniestro aéreo. De acuerdo con el último reporte de los dos centros médicos en los que permanecen internados, tres de ellos, aunque estables, se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pensando en sus familias, la Alcaldía municipal preparó un plan logístico para atender a quienes lleguen al municipio a acompañarlos, como informó en diálogo con Noticias RCN Neomeyer Cuéllar, secretario de Gobierno de Florencia:

“Hemos diseñado todo un plan estratégico de ayudas humanitarias para todas estas familias e hicimos una visita a los pacientes. De ahí, podemos contarles, también, que están fuera de peligro tres personas, de las seis que se encuentran en un mismo centro de salud; se encuentran estables y en UCI”.

Mientras, en diferentes ciudades del país se ha rendido homenaje a las víctimas del siniestro. En Bucaramanga, civiles y militares participaron de una velatón el martes en la noche.

“Nos afectó mucho a nosotros, al pueblo colombiano que somos amigos de las Fuerzas Armadas. Nos han dolido mucho los soldados, los pilotos de la FAC, los policías. Es un dolor de patria, por eso hicimos hoy un homenaje”, indicó el ciudadano Carlos Peña.

Y el coronel Federico García que, también, se encontraba en el lugar, envió un mensaje a los habitantes de Puerto Leguízamo: “Agradecer a la población de Puerto Leguízamo por haber arriesgado sus vidas para sacar vivos a los soldados. Sinceramente, esto es un heroísmo. Estas personas merecen un aplauso de pie en medio de nuestro dolor”.

Los cuerpos de los fallecidos ya se encuentran en Bogotá:

En la sede de Medicina Legal, en Bogotá, ya se encuentran los cuerpos de las 69 víctimas fatales del siniestro aéreo. Llegaron a la ciudad en dos aeronaves: una del Ejército y otra de la FAC, en las últimas horas.

Por la cantidad de cuerpos, los análisis forenses podrían tomar varios días, extendiéndose más allá del duelo nacional que el presidente anunció entre el martes 24 y el jueves 26 de marzo.

El avión, en el que murieron 69 personas, llevaba 155 horas de vuelo en 2026. Su comandante tenía más de 8.000 horas de vuelo, 900 en la misma aeronave que, según el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tenía por delante 40 años de vida útil.