Final de 'foto-finish' en la tercera etapa del Giro de Italia: la victoria fue para el francés Paul Magnier

El uruguayo Thomas Silva se mantiene en el primer lugar de la general del Giro de Italia, luego de hacer historia la jornada anterior al ganar la segunda etapa de la competencia.

La tercera etapa, celebrada este 10 de mayo, la ganó el francés Paul Magnier, corredor del Soudal Quick-Step, de 22 años, quien dominó en la meta por muy poco al italiano Jonathan Milan y al neerlandés Dylan Groenewegen en esta llegada masiva.

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Por su parte, el colombiano Egan Bernal, permanece en el tercer lugar de la general, a 4 segundos del líder.

El uruguayo Silva sigue a la cabeza

Silva conserva la maglia rosa al término de esta tercera y última etapa en suelo búlgaro, antes de la jornada de descanso del lunes, en la que el pelotón se desplazará a Italia para empezar un periplo por el norte de ese país.

El uruguayo rompió todos los pronósticos a los 24 años: primer ciclista de su país en participar en el Giro y en ganar una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional.

Ya vencedor de la primera etapa el viernes en Burgas, con la maglia rosa como premio, Magnier firmó el doblete para lograr su cuarta victoria de la temporada y la 28ª de su carrera.

El bólido de Grenoble se pegó a la rueda de Jonathan Milan para sobrepasar al gigante italiano en el último momento y ganar por un suspiro.

Ambicioso y seguro de sus fuerzas, el ciclista nacido en Texas, que vive en Grenoble, declaró que "sí, había imaginado" un desenlace así y que había apuntado claramente a la victoria, incluso frente a sprinters del calibre de Milan y Groenewegen.

Un inicio accidentado para el Giro

En conjunto, las tres etapas en Bulgaria no han sido apasionantes, marcadas sobre todo por la enorme caída colectiva del sábado, que obligó a seis corredores a abandonar en las resbaladizas carreteras camino de Veliko Tarnovo.

Entre ellos, tres corredores del equipo UAE, que queda diezmado desde este tríptico inicial.

Jay Vine y Marc Soler, víctimas de fracturas en el codo y la pelvis respectivamente, habían tirado la toalla ya el sábado, y el domingo fue el líder, Adam Yates, quien renunció a su vez, aquejado de graves abrasiones y una conmoción cerebral.

La baja del británico, tercero en el Tour de Francia 2023, priva a Jonas Vingegaard de un nuevo rival en esta 109ª edición ya muy mermada de grandes nombres.

El danés, que ha vivido un inicio de Giro tranquilo, se mostró ofensivo en la segunda etapa, principalmente para ir siempre delante y minimizar así el riesgo de caída, como explicó el sábado por la noche, una decisión acertada, visto lo sucedido.

La primera gran cita para los favoritos podría llegar el próximo viernes con la llegada en alto al temible Blockhaus.