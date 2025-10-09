CANAL RCN
Colombia

Torre de EPM fue derribada en aparente ataque terrorista registrado en Medellín

Personal del Ejército y de la Policía Antiexplosivos tienen el área acordonada y verifican la situación que sería atribuida a disidencias de las Farc.

Foto: captura de video

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
09:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una fuerte explosión se registró en horas de la noche de este miércoles 10 de septiembre en el centro oriente de Medellín, en inmediaciones del barrio Loreto.

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi
RELACIONADO

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi

A través de su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó que el hecho generó afectaciones en una de las torres de energía de EPM.

El mandatario agregó que la policía hacía presencia en este sector debido a la aparición de una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc.

¿Qué se sabe de la explosión en Medellín?

Aunque hasta el momento no se reportan alteraciones en la prestación del servicio de energía en Medellín, Gutiérrez aseguró que efectivos del Ejército y de la Policía Antiexplosivos tienen cercada la zona de la explosión mientras se avanza en las investigaciones.

Asimismo, EPM hace presencia en el lugar para verificar los alcances del ataque.

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi
RELACIONADO

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

El alcalde de Medellín también afirmó que este atentado podría ser una retaliación tras el golpe dado por la Policía al frente 36, en el que fueron abatidos cuatro de sus integrantes incluyendo a alias Román, explosivista de la estructura.

¿Quiénes serían los responsables de este ataque?

Aunque por ahora ningún grupo se ha atribuido el ataque, el alcalde de Medellín señaló que este sería una retaliación de parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc, responsable también del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia.

Los señalamientos se dan pues, justamente este miércoles, se confirmó que en medio de un operativo policial fueron abatidos cuatro miembros de dicha estructura, entre los que se encontraba alias Román o 'Guillermino'.

Este hombre sería uno de los principales responsables de derribar un helicóptero de la Policía el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi, en donde las tropas llevaban a cabo tareas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Se conocen las primeras hipótesis en el crimen del secretario de Gobierno de Pradera
RELACIONADO

Se conocen las primeras hipótesis en el crimen del secretario de Gobierno de Pradera

Por su cabeza, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $200 millones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Condenan a peluquera responsable de la muerte de una mujer durante cirugía estética en Bogotá

Elecciones presidenciales 2026

Toma forma la gran convención de la oposición con miras a las elecciones de 2026

Vía al Llano

Impacto económico por cierre en la vía al Llano empieza a generar alzas en los precios

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea

Millonarios sigue soñando con la clasificación a cuadrangulares con la victoria de esta noche frente a Deportivo Pasto.

Marte

Científicos de la Nasa revelan indicios de que hubo vida pasada en Marte

La muestra fue recolectada en un cráter en el que alguna vez existió un río.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de septiembre de 2025

Miss Universe Colombia

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos