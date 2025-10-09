Torre de EPM fue derribada en aparente ataque terrorista registrado en Medellín

Una fuerte explosión se registró en horas de la noche de este miércoles 10 de septiembre en el centro oriente de Medellín, en inmediaciones del barrio Loreto.

A través de su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó que el hecho generó afectaciones en una de las torres de energía de EPM.

El mandatario agregó que la policía hacía presencia en este sector debido a la aparición de una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc.

¿Qué se sabe de la explosión en Medellín?

Aunque hasta el momento no se reportan alteraciones en la prestación del servicio de energía en Medellín, Gutiérrez aseguró que efectivos del Ejército y de la Policía Antiexplosivos tienen cercada la zona de la explosión mientras se avanza en las investigaciones.

Asimismo, EPM hace presencia en el lugar para verificar los alcances del ataque.

El alcalde de Medellín también afirmó que este atentado podría ser una retaliación tras el golpe dado por la Policía al frente 36, en el que fueron abatidos cuatro de sus integrantes incluyendo a alias Román, explosivista de la estructura.

¿Quiénes serían los responsables de este ataque?

Aunque por ahora ningún grupo se ha atribuido el ataque, el alcalde de Medellín señaló que este sería una retaliación de parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc, responsable también del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia.

Los señalamientos se dan pues, justamente este miércoles, se confirmó que en medio de un operativo policial fueron abatidos cuatro miembros de dicha estructura, entre los que se encontraba alias Román o 'Guillermino'.

Este hombre sería uno de los principales responsables de derribar un helicóptero de la Policía el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi, en donde las tropas llevaban a cabo tareas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Por su cabeza, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $200 millones.