Ataque con explosivos en Medellín: responsabilizan al Frente 36 de las disidencias

Este jueves las autoridades desactivaron dos artefactos que no alcanzaron a explotar.

septiembre 11 de 2025
01:44 p. m.
Un nuevo ataque con explosivos sacudió a Medellín la noche del miércoles 10 de septiembre, cuando una torre de conducción de energía de alta tensión fue blanco de un ataque en el barrio Loreto, sector centro-oriente de la ciudad.

Las autoridades atribuyen el atentado al Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según informes preliminares, los atacantes instalaron cinco artefactos explosivos en la zona. Dos de ellos detonaron alrededor de las 8:00 de la noche, generando pánico entre los residentes y rompiendo vidrios de varios apartamentos cercanos.

Esta mañana, las autoridades desactivaron de manera controlada dos artefactos adicionales, mientras que un quinto no llegó a explotar.

Consejo de seguridad tras el ataque a torre de energía en Medellín

Como medida de respuesta, el municipio convocó un consejo de seguridad y anunció la llegada de 100 militares de fuerzas especiales a la zona. Además, las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque con explosivos.

A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron heridos y el servicio de energía no fue interrumpido. Sin embargo, la vía Las Palmas, una de las más transitadas de Medellín, permanece cerrada mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Autoridades de Medellín tomaron medidas para garantizar seguridad

Este incidente despertó preocupación entre la población, recordando épocas pasadas de violencia en la región. Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y continúan investigando para prevenir futuros ataques y llevar a los responsables ante la justicia.

La Alcaldía de Medellín ha hecho un llamado a la calma, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el avance de las investigaciones y las medidas adicionales que se implementarán para prevenir futuros ataques terroristas en la ciudad.

